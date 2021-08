Football | Jeux Olympiques : Dani Alves étoffe un record unique : 43 titres

in

le brésilien Dani alves ce samedi, il a ajouté un record déjà unique au monde après avoir été capitaine de son équipe jusqu’au médaille d’or aux Jeux Olympiques, en battant l’Espagne (2-1) en finale, avec quoi Il a obtenu l’un des titres qui lui manquait et a porté son compte à 43.

À 3A 8 ans, l’ex-footballeur de Séville et de Barcelone, garde son ambition intacte. Il est le plus vieux médaillé de football de l’histoire. Il a joué chaque minute (480+ la finale) avec le Brésil et est important. Jusqu’à la finale, il mène son équipe dans les statistiques en récupération de ballon, en passes décisives ou en dribbles bien exécutés.

Et agir en tant que capitaine, un rôle fondamental pour que le Brésil ait pu revalider l’or obtenu à Rio 2016. “Il a une forme physique impressionnante. Sa maturité parle d’elle-même ; il est très expérimenté et lucide dans ses décisions. Il est un exemple pour tous les athlètes brésiliens », a déclaré hier son entraîneur, André Jardine.

Il a une forme physique impressionnante. Sa maturité parle d’elle-même ; il est très expérimenté et lucide dans ses décisions

Votre objectif est prolonger sa carrière le plus longtemps possible à la recherche de la boucler avec 50 titres, parmi lesquels se distingue la Coupe du monde 2022 au Qatar, une compétition dans laquelle la gloire lui résiste.

Et au Japon, cela s’est montré. 43 titres, mais son ambition ne s’arrête pas là. Le boxeur américain Floyd Mayweather est resté invaincu pour remporter 50 combats pour prendre sa retraite, et Dani Alves fait de même. Avec un objectif entre les sourcils : la prochaine Coupe du monde, le titre qui manque à son album.

6 Ligues en Espagne5 Coupes du Roi en Espagne5 Supercoupes d’Espagne4 Supercoupes d’Europe3 Ligues des Champions2 Ligues européennes3 Coupes du monde des clubs1 Serie A en Italie1 Coupe d’Italie2 Ligues en France1 Coupe en France1 Supercoupe de France1 Coupe de la Ligue française1 Supercoupe de France1 Championnat Paulista au Brésil1 Copa do Nordeste en Brésil2 Coupes d’Amérique2 Coupes des Confédérations1 Médaille d’or olympique.