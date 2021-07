Football | Jeux Olympiques : Dani Olmo : “Ça m’a paru étrange qu’il n’ait pas coché le jaune après avoir vu le VAR”

Dani Olmo analysé le lien de la Équipe nationale espagnole à Sapporo près de Alexandre Blanc, président de la Centre d’excellence, qui a tenu à adresser ses encouragements au joueur de l’équipe nationale, soulignant que « vous êtes un groupe extraordinaire, une équipe impressionnante s’est formée mais personne ne va rien nous donner. Tout le monde sait à quel point vous êtes de grands joueurs et ils le feront essayez de ne pas gagner. les esprits et match par match l’équipe prendra une vitesse de croisière pour atteindre la finale et la gagner. La confiance est illimitée et merci à tous. A bientôt dans le match de Australie“.

Dani Olmo Il a souligné que “rien de ce que nous avons accompli n’a été facile, mais nous savons que nous avons deux matchs et que nous voulons les gagner, nous y arriverons, comme toujours”.

Nouer: « C’est clair que ce n’était pas ce que nous voulions, nous voulions gagner comme toujours. Nous savions que l’Egypte allait fermer derrière, mais nous devions jouer comme d’habitude, en attaquant avec nos armes. Il nous manquait un peu plus de verticalité, mais c’est bien, au sein du tirage au sort il y a des choses à améliorer et on va y travailler.”

Décision VAR: “Ça m’a paru étrange qu’il n’ait pas coché le jaune après avoir vu la VAR. Il ne faisait aucun doute que cette entrée était un motif d’expulsion. Ensuite, les critères de l’arbitre c’est autre chose. On n’a pas à s’impliquer, ce n’est pas une excuse. Merde parce que Dani et Óscar sont importants et j’espère qu’ils se rétabliront le plus tôt possible. “

Peu de danger: “Les sentiments sont maintenant plus chauds que d’habitude parce qu’après le tirage au sort, aussi individuellement parlant, j’aurais peut-être dû oser quelque chose de plus, mais ce sont des choses que je fais par autocritique. C’est le chemin, nous allons corriger les erreurs”,

Physiquement: “Óscar et Dani vont bien, leur région de la cheville est un peu enflée mais j’espère que dans les prochains jours ils pourront aller mieux et s’entraîner ces jours-ci. Óscar avait une gêne aux ischio-jambiers. Concernant la fatigue, je suis bien, motivé et avec de la force. Oui je n’aurais pas dit au coach que je voulais venir. Il faut être réaliste, être ici est un rêve pour moi.”

Amélioration physique: “C’était difficile pour nous de nous acclimater à cause du changement d’heure et des conditions, mais nous sommes là depuis une semaine maintenant. Ce n’est pas une excuse, nous sommes tous parfaitement acclimatés et nous devons aller gagner. Les conditions et la condition physique ne doit pas être une excuse.

Sensations: “Nous sommes toujours positifs, nous avons confiance en ce que le groupe peut réaliser et c’est notre mentalité. Nous sommes 22 dans l’équipe, quatre n’ont pas pu changer, et nous sommes tous passés à un et nous devons continuer . choses mais on se fait confiance.”

Pression pour être favoris: “En cierta parte sí que se puede pensar que somos favoritos porque tenemos jugadores de mucha calidad, tenemos jugadores de mucho nombre. Pero no pensamos en eso, tenemos la misma mentalidad siempre y pensamos que debemos ir a ganar en cada partido. Lo demostraremos dimanche prochain”.