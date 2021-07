Football | Jeux Olympiques : De la Fuente : “Ce sont des données objectives qu’il nous est difficile de marquer un but, mais aussi que nous sommes ceux qui en obtenons le plus”

Luis de la Fuente a commenté la cravate de Espagne en vue de Argentine et le passage aux quarts de finale.

Analyse des correspondances: “Je suis content de la façon dont le jeu a évolué, je pense que nous avons donné une belle image et joué d’une manière qui reflète notre style, générant des chances de marquer, qui sont les seules que nous pouvons créer. Je suis heureux et heureux pour les joueurs, à cause de l’effort qu’ils font et parce qu’on est en quarts.”

Manque de visée: “Ce sont des données objectives qui reflètent qu’il est très difficile pour nous de préciser les chances, mais ils disent aussi que nous sommes l’équipe qui atteint le plus la zone rivale. Nous ne profitons pas de la production offensive, mais tout est un processus d’être plus fin, des gens qui ont peu de jours d’entraînement, dont beaucoup sont en pré-saison, ils manquent encore de cette fraîcheur. Bien qu’il y ait une grande marge de progression, cette équipe fait si bien les choses qu’elle continue de grandir chaque jour. les buts arriveront et nous matérialiserons les chances.”

Point physique optimal: “Nous sommes au sommet de ce que nous avons vécu jusqu’à présent, mais nous continuerons à nous améliorer et au prochain match nous serons meilleurs. Cette équipe je ne vois pas la limite, elle grandit chaque jour elle rivalise, elle nous donne un leçon de valeurs, d’effort, de qualité… Cela nous rend optimiste et le meilleur match de l’équipe est encore à venir.”

Fier de l’équipe: “En tant que fan, je suis fier des fidèles qui sont fidèles à cette idée du football et à quel point ils jouent bien, en tant qu’entraîneur à quel point ils assimilent les concepts du football, chaque décision que je prends la rend bonne. Et en tant que personne, ils forment un groupe impressionnant, solidaire, avec la capacité de souffrir… C’est ce qui m’excite et ce qui les rend grands, c’est qu’ils sont une équipe extraordinaire et que tout entraîneur aimerait avoir”.

La France et l’Allemagne éliminées: “Je suis privilégié de pouvoir compter sur de si bons footballeurs, mais en Espagne nous sommes privilégiés car il y a de très bons jeunes joueurs. Notre obligation est de sélectionner les meilleurs. C’est très difficile d’être ici et pour la France et l’Allemagne de restez dehors ou pas, l’Italie est là, cela montre le grand niveau de football qu’il y a. En raison de la responsabilité, nous devions amener la meilleure équipe possible et les voici. Je suis heureux qu’ils soient ici. “