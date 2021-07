Football | Jeux Olympiques : De la Fuente : “Nous avons de si bons joueurs que peu importe qui nous jouons”

Mis à jour le 27/07/2021 – 13:07

Luis de la Fuente a analysé l’état de l’Espagne en avant-première du match contre l’Argentine ce mercredi à Saitama. L’équipe nationale joue la passe pour les quarts de finale sans Dani Ceballos et avec Mingueza dans l’appel.

Ils jouent la première place contre l’Argentine: “Notre objectif est de gagner le match pour assurer la qualification et la réaliser de la meilleure des manières. Surtout pour l’effet moral, qui est très important ici. Nous savons que nous aurons une équipe qui la jouera aussi et c’est très difficile, nous voulons faire notre travail de la meilleure façon possible. »

Trouver plus d’objectif: « Continuez à vous améliorer, j’ai toujours dit que l’objectif est de continuer à grandir, l’amélioration de ces deux matchs s’est vue à la fois au niveau physique, dans le jeu et dans la cohésion de groupe. ça va être un meilleur match que dimanche dernier. C’est un processus qui se déroule dans toutes nos compétitions et nous espérons qu’il ne sera pas différent.

L’Argentine la joue et ne pourra pas enfermer: “Je pense qu’un match sera vu de vous à vous, nous avons tous les deux le besoin de gagner et l’approche du jeu change. Je ne sais pas si cela nous sera bénéfique ou non. Nous avons une idée très claire et nous Je veux toujours le refléter dans chaque match. Mais je crois qu’ayant le besoin de gagner, l’Argentine doit assumer un autre rôle, risquer plus et profiter de cette circonstance. ”

Ceballos: “Le truc de Dani a été miraculeux. Avec Mingueza nous savions que ce n’était qu’une question de jours, le travail effectué par le médecin et le kiné a été spectaculaire. Nous pensions qu’il se rétablirait en quelques jours, mais celui de Dani est miraculeux. Autres circonstances et une autre attitude de Dani aurait été une blessure depuis plus longtemps et maintenant on se dit que si on avait l’occasion de passer, il pourrait être là, là. En aucun cas on ne va risquer et on sera sûr qu’il est en parfait état. D’abord pour lui et ensuite parce qu’on a besoin que tout le monde se porte bien pour avoir la garantie d’avoir une bonne équipe.”

Mingueza. “Je pense que vous devez faire attention à cette blessure et nous allons attendre un peu comment il s’entraîne aujourd’hui et la réponse qu’il aura. Nous serons prudents. Il peut être dans l’équipe avec nous et cela nous donne beaucoup de tranquillité d’esprit.

Changements: « Je ne vous cache rien si je dis oui. Tout simplement parce que ce sont des matches très exigeants, avec très peu de récupération, il faut garder les gens au frais et il n’y a rien de mieux que de mettre des joueurs qui ont pu jouer moins ou reposez-vous davantage. Il y a sûrement des joueurs qui vont apporter ce que nous recherchons. Et j’insiste encore une fois, nous avons de si bons joueurs que peu importe qui nous jouons. “

Eurocup : « Oui. Pour nous, c’est un processus logique et naturel au sein de la compétition. Pour nous aussi, c’est notre pré-saison. Les joueurs sont arrivés ici avec 12 jours d’entraînement et ils avaient besoin de jouer des matchs ; ce sera bénéfique. quelque chose de naturel et nous sommes calmes car nous savions qu’au fil des matchs nous irions mieux. »

En bon état à vos clubs: “Bien sûr, oui; avec beaucoup de rythme. Ce sont des gens très jeunes et avec d’énormes capacités de récupération. Nous essayons de doser beaucoup les joueurs pour nous et parce qu’alors ce sera bien pour eux à l’avenir. Ils le feront arrivent aussi avec un moral qu’ils vont être imparable.”

ROTAICONES HEAVY WEIGHTS : « Sensationnel. C’est un groupe d’amis, de collègues… ce sont eux qui ont le plus encouragé leurs collègues. Je n’ai que des mots d’appréciation et de gratitude pour leur professionnalisme ; c’est ce qui fait notre force. nous rend plus fort et vous devez penser au 22 comme un ” :