Football | Jeux Olympiques : De la Fuente : “Nous avons remporté l’argent, nous n’avons aucun sentiment de tristesse”

GUILLERMO GARCA

Yokohama

Mis à jour 07/08/2021 – 18:15

Luis de la Fuente a apprécié le résultat de l’équipe olympique de football, qui a fini par décrocher l’argent après avoir chuté dans le prolongement de la finale contre Brésil.

Déception

“Nous avons remporté l’argent. Nous n’avons aucun sentiment de tristesse et de frustration chez les joueurs. Dès que quelques heures passeront, ils réaliseront l’exploit qu’ils ont accompli. Je suis fier du comportement et de l’élégance lorsqu’il s’agit de savoir comment perdre. Je n’ai que le sentiment de bonheur d’avoir dirigé un groupe de joueurs extraordinaires engagés pour une cause telle que gagner l’or. “

Fier

“Nous avons affronté une équipe avec la même puissance que la nôtre. Je pense que nous sommes ravis. Nous devons valoriser ce que ce groupe a accompli. Nous nous sommes battus pour l’or jusqu’à la fin et nous voulions que les fans soient fiers de cette équipe et nous avons réussi.

Une mauvaise décision

“Je ne regrette rien. Je suis fier de tous les joueurs et tout au long de la concentration. Ils n’ont eu aucun problème. Nous avons fondé une famille en 40 jours. Aujourd’hui, cela me rend plus heureux que jamais.”