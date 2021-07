Football | Jeux Olympiques : De la Fuente : “Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts et j’ai la tranquillité d’esprit que nous générons beaucoup d’occasions”

Luis de la Fuente analysé l’actualité de l’équipe espagnole avant la rencontre de ce samedi contre Côte d’Ivoire.

Sensations: “De bons sentiments. Volonté et attente avant l’engagement important de demain. Je vois que l’équipe est très calme et mentalisée. Consciente de l’importance du jeu et voulant le jouer maintenant.”

Blessée: “Oscar, je ne pense pas qu’il aura de problème à jouer demain. Hier, il s’est entraîné normalement et aujourd’hui, nous espérons qu’il le fera aussi. Et celui de Dani est incroyable. Il s’améliore d’heures. Il est très bon, il ne sera pas là pour demain , c’est très difficile , mais ce qui peut arriver à court terme est imprévisible. Son amélioration, et le travail que le médecin et le kiné font avec lui est spectaculaire. “

Statuts des joueurs: “Ils ont vraiment hâte. À l’exception de Dani, tous phénoménaux dans la section physique sauf Dani, même si nous pensons que nous pourrions en atteindre certains si nous passons. Avec impatience, vous pouvez voir dans leurs yeux, comme la chanson, qu’ils sont très excités. Vous les voyez vouloir jouer. Le problème sera pour moi demain quand il s’agira de choisir. “

Côte d’Ivoire: « C’est une de ces équipes méconnues du grand public. Une équipe très forte physiquement, avec des joueurs de grande qualité qui évoluent majoritairement dans les grands clubs en Europe. C’est une équipe très sérieuse et importante, elle n’a pas les noms de d’autres. mais c’est une super équipe.”

Préoccupations: “Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts et j’ai la tranquillité d’esprit que nous générons beaucoup d’occasions et produisons beaucoup de matchs, des situations favorables, mais nous devons avoir le droit de les finir avec un but. Mais ça viendra On voit les joueurs s’entraîner et ils ont cette fraîcheur à définir, dans le jeu on n’a pas encore trouvé ce point, mais ça viendra parce qu’on le fait à l’entraînement.”

Football injuste: “C’est que la maxime du football est la suivante, si vous pardonnez et permettez au rival d’avoir des options, vous savez qu’il peut vous blesser à tout moment. C’est banal, mais c’est comme ça. Le but de l’Argentine était une situation étrange car il n’est pas habituel de marquer Huit joueurs pour finir dans un corner et celui que nous n’avons pas pu marquer a marqué car nous n’avions aucun joueur à marquer. Sans doute, si nous avions marqué plus tôt cette situation ne nous aurait pas autant inquiété. c’est beaucoup d’égalité et si vous n’êtes pas efficace à l’arrivée vous courez le risque que le rival, dès qu’il l’est, vous crée un problème”.

Pénalités: “Chaque jour, nous faisons généralement des pénalités et aujourd’hui nous allons le faire selon des aspects plus spécifiques avec des spécialistes car nous devons nous occuper de tous les détails. Nous n’y arriverons peut-être pas, mais juste au cas où nous devrons contrôler ces petits détails.

Relation avec les joueurs avant le match: “Simplement leur transmettre l’importance du match et l’opportunité de passer et de se battre pour une médaille est une motivation suffisante, c’est de faire quelque chose d’historique. Je vois dans leurs yeux une illusion fantastique et une attente. Sans parler on comprend et comprend le message de ceux qui veulent jouer et gagner”.