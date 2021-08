Football | Jeux Olympiques : Eric et Pau, les bases de l’or

Plus de deux mois, ils ont Eric Garcia et Pau Torres partage des vestiaires, des séances d’entraînement et de la ligne de jeu sur le terrain. Ils étaient dans le Eurocoupe et ils n’ont pas cessé d’être dans certains Jeux olympiques où ils sont devenus la meilleure équipe centrale du championnat. Sa présence permet Espagne avoir plus de liberté en attaque. L’équipe nationale joue avec un filet car toute défaite dans une zone dangereuse du green se retrouve au pouvoir d’un de ses centraux.

Installés dans l’équipe absolue, où le style de jeu est très similaire à celui de certaines catégories inférieures par lesquelles ils sont passés, il ne leur reste désormais plus qu’à clarifier certains détails et renforcer diverses idées.

Ce sont des centraux qui ont le profil idéal pour le modèle de jeu proposé par la Fédération” Santi Denia (Technicien de la Fédération)

Pour le fait d’être le technicien qui travaille avec la ligne défensive de l’équipe olympique, Santi Dénia c’est lui qui connaît le mieux les deux joueurs. « Ce sont des centraux qui ont le profil idéal pour le modèle de jeu proposé par le Fédération. Ils ont un bon rendement de balle mais sur le plan défensif, ce sont aussi de très bons joueurs. L’important c’est qu’ils aient l’équipe ensemble en priorité pour qu’ils ne se rattrapent pas, ils ont une vigilance et une concentration parfaites pour la pression après la défaite quand l’équipe le fait. Dans les marques dans la surface, ils sont très bons dans le jeu aérien », explique l’entraîneur de La Mancha.

De tous les joueurs de champ, seulement Eric et Pau ont joué chaque minute de la compétition et bien qu’ils n’aient pas participé au TokyoOui, ils ont été fondamentaux dans le passage à la finale grâce à des performances qui ont touché la perfection dans plusieurs rendez-vous.

L’accumulation des matchs n’a affecté ni l’un ni l’autre en termes d’éventuelle fatigue physique, bien au contraire. Ils sont tous les deux en grande forme après avoir cumulé deux mois d’entraînement. “Ici dans le olympique Nous sommes ravis qu’ils viennent avec ce bagage qui leur donne un championnat de L’Europe  absolu et ce rythme de jeu très bon », admet un Santi Dénia qui voit en eux quelques centraux pour les dix prochaines années dans l’absolu.