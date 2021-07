Football | Jeux Olympiques : Eric García : “Je suis sûr que nous allons faire avancer les choses car nous avons un grand groupe”

Eric Garcia analysé la réunion de L’Espagne contre l’Egypte.

Sensation : On sait que le premier match de ces compétitions est toujours le plus difficile car s’adapter au jeu ici est très difficile. Mais l’équipe va bien, il faut penser au prochain match, c’est la réalité. Aujourd’hui, bien que nous ne soyons pas à notre meilleur niveau, nous avons été bons. C’est une question d’acclimatation et je suis sûr qu’on va aller de l’avant car on a un super groupe qui travaille et qui a une attitude incroyable”.

De moins en plus: “Je suis sûr que l’équipe ira plus loin, nous devons renforcer les choses que nous avons bien faites et analyser les erreurs, nous savons que chacun de nous doit donner plus et c’est ce que nous devons faire.”