Football | Jeux Olympiques : Espagne – Argentine : Nous avons plus qu’un objectif

Mis à jour le 28/07/2021 – 06:50

Même si les chiffres de ce tournoi ne sont pas les meilleurs, la vérité est que s’il y a une équipe fiable face au but, c’est l’équipe nationale. Lors des derniers tournois joués avec des joueurs de cette équipe, les troisièmes matchs de la première phase ont toujours été au cours desquels Espagne a puisé toute sa force. Les techniciens n’arrêtent pas de répéter que l’équipe va du moins au plus et l’histoire semble se répéter. En Italie, ils ont battu la Pologne 5-0, dans le Eurocoupe la petite main a été prise par la Slovaquie et dans le passé sous 21 République tchèque perdu 2-0.

Et à tous ces rendez-vous, certains des cinq joueurs les plus offensifs ont participé. Luis de la Fuente. Dani Olmo, Puado, Marco Asensio, Rafa Mir et Mikel Oyarzabal. Aucun ne doute de quelque chose qu’ils ont tous fait tout au long de leur vie.

Le premier est celui qui joue le plus loin du but rival et a marqué six buts en 14 matches avec les moins de 21 ans, l’Espanyolista a inscrit 13 buts la saison dernière avec son club et Oyarzabal ouvert la canette dans ce championnat et atteint également 13 objectifs avec le Réel. Il n’a pas été aussi efficace ces derniers jours, mais il ne faut pas oublier que la première chose qu’il a faite Asensio après un an sans jouer, c’était pour marquer un but. Et enfin, l’ancienne pointe de la Huesca Il a terminé son parcours d’un an et demi avec 25 buts et en a marqué cinq lors de ses dix sélections des moins de 21 ans.

Par conséquent, en raison de la qualité d’une équipe qui va être plus physiquement, il est temps de continuer à faire confiance à une équipe qui ne veut pas spéculer et veut seulement passer comme première du groupe.

Mingueza sur la liste

Après avoir fait la formation complète hier, Oscar Mingueza Il reviendra dans l’équipe moins d’une semaine après avoir été blessé. Le défenseur du Barça a écourté les délais, mais il est encore trop tôt pour qu’il revienne au titre et tout indique qu’il débutera le match depuis le banc et n’aura pas de minutes si tout se passe normalement. A) Oui, Oscar Gil restera sur le côté droit et Cucurella Cela pourrait provenir du jeu dans le couloir gauche.

Comme devant Australie, le milieu de terrain restera pour Zubimendi, qui formera avec un Pedro qui reste dans le onze au passage des jeux et avec Mikel mérinos, qui pourrait revenir.

Finalement, Asensio retournerait dans l’équipe de départ après avoir joué les dernières minutes du dernier match et accompagnerait Olmo et Oyarzabal, deux fixes tout au long de la compétition.

Avec ces armes Espagne cherchera une victoire qui lui permette d’atteindre les quarts de finale en tant que leader. Un match nul suffit pour passer, même une défaite en vaudrait la peine, mais vous voulez passer en grand.