Football | Jeux Olympiques : Espagne – Australie : programme et où regarder à la télévision aujourd’hui le deuxième match de l’équipe de football à Tokyo 2020

La sélection Espagnol mâle de football jouera son deuxième match de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 contre la sélection de Australie. L’équipe espagnole commence déjà à jouer avec un certain niveau d’exigence après avoir échoué à battre Egypte dans leur premier match de groupe, résolu par un match nul 0-0.

Cependant, l’équipe australienne n’est pas une rivale, en théorie, simple : le premier jour, l’équipe océanique a surpris victoire 2-0 contre l’Argentine. Par conséquent, il conduit le Groupe C du tournoi olympique de football.

L’équipe espagnole, avec des joueurs de la Eurocoupe et l’équipe senior en tant que Unai Simón, Pedri, Dani Olmo, Eric García, Mikel Oyarzábal et Pau Torres, vous devrez faire face au problème de l’usure physique. De plus, vous ne pourrez pas compter sur Oscar Mingueza, ni Dani ceballos, blessé contre l’Egypte.

L’Espagne ajoute trois médailles olympiques en football : l’argent en 1920, l’or en 1992 et l’argent en 2000. Cependant, il n’a pas été classé en 2004, 2008 ou 2016. A Londres 2012, il n’a pas dépassé la première phase.

Programme et chaînes de télévision et en ligne pour voir l’Australie – Espagne des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le Espagne – Australie, de la phase de groupes du tournoi masculin football des Jeux olympiques de Tokyo 2020, se jouera aujourd’hui à Sapporo (Japon) dimanche 25 juillet à 12h30, heure de la péninsule espagnole (19h30 heure du Japon). Il peut être suivi de la télé dans direct et en ouvert à travers de RTVE, qui exerce la direction de Tokyo 2020 dans Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne sportive internationale retransmet les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et son service en ligne Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.