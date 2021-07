Football | Jeux Olympiques : Espagne – Côte d’Ivoire : La route de l’or

Le temps est venu où Jeux ils deviennent sérieux. Désormais il n’y a plus de réseau et à la moindre erreur ils vous remettent le billet retour. Après une phase de poules avec des sentiments positifs sur le jeu mais avec le souci de ne pas trouver le chemin du but, Espagne se battre pour les médailles avec suffisamment d’armes pour être optimiste quant à une Côte d’Ivoire qui a bien plus que le physique qui caractérise les équipes africaines.

Et à un moment clé devant un adversaire qui alterne le muscle avec le bon toucher de balle, De la source Il s’appuiera une nouvelle fois sur ses trois milieux de terrain pour arracher le ballon aux Ivoiriens. Zubimendi récupérer le ballon et distribuer le jeu, Mérinos d’unir les partenaires de l’attaque et Pedro pour trouver des lacunes impossibles. Ils seront le canal d’une équipe qui a pris possession du ballon dans le tournoi.

Contribuer aux objectifs

Avec Ceballos toujours blessé, le médullaire va répéter efficace pour la première fois avec l’idée qu’une bonne partie du match va se répéter contre Argentine, rendez-vous au cours duquel la précision dans la passe, la vitesse était augmentée et la pression s’exerçait après chaque défaite. De plus, il faut ajouter qu’à un moment où il n’y a plus de buts, Mérinos fourni une cible entrant de la deuxième rangée.

Le travail des trois cerveaux est plus facile avec Eric Garcia et Pau Torres derrière. Deux joueurs avec un tournoi impeccable.

Ils ont juste besoin de briller Olmo, Oyarzabal et Asensio au point d’attaque pour sceller la passe en demi-finale de certains Jeux olympiques 21 ans plus tard.