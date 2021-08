Football | Jeux Olympiques : Espagne – Japon : programme et où regarder les demi-finales de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

L’équipe masculine Espagnol le football est sur le point d’affronter le demi finales du tournoi de la Jeux olympiques de Tokyo 2020. Après avoir passé la phase de groupes en tant que premier du groupe C et battu en quart de finale Côte d’Ivoire dans un match intense, il affronte désormais le héberger.

Espagne passé la première phase en commençant par un match nul contre Egypte (0-0), puis dépassant Australie (1-0) et dessin 1-1 avec Argentine. En quarts de finale, il a battu 5-2 à Côte d’Ivoire, dans un match dans lequel un 1-2 reçu en 91 était à égalité à la 93e minute, et dans lequel Rafa Mir était la star avec trois buts, le match nul et deux autres en prolongation.

En phase de groupes, le Japon a battu 1-0 Afrique du Sud, 2-1 à Mexique et 4-0 a La France. En quarts il a battu Nouvelle Zélande aux tirs au but (4-2) après un nul 0-0.

L’équipe espagnole, qui compte plusieurs joueurs présents lors de la dernière Eurocoupe, même s’il ne pourra pas aligner Dani Ceballos, blessé lors du premier match contre l’Egypte. Côté japonais, la star de l’équipe est le joueur du Real Madrid, Majorque, Villarreal et Getafe Takefusa Kubo.

Horaires et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne le Japon – Espagne des quarts de finale de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le match de football masculin entre Espagne Oui Japon, des demi-finales de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 sera joué mardi 3 août à 13.00, heure de la péninsule espagnole (20h00 heure du Japon).

Il peut être suivi en direct à la télévision et ouvert à travers RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne thématique sportive internationale diffuse les Jeux à travers ses chaînes Eurosport 1, et Eurosport 2 et cinq autres activé pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com