Football | Jeux Olympiques : Guillermo Ramos, dans une bulle olympique

Pouvez-vous imaginer qu’un jour vous êtes dans votre bureau Novak Djokovic, Mireia Belmonte ou Pau Gasol? Eh bien, quelque chose comme ça arrive ces jours-ci à Guillermo Ramos, un ouvrier des services publics pour l’équipe de football espagnole qui vit également son rêve olympique en Tokyo. Chargé de s’occuper du moindre détail pour que les joueurs ne manquent de rien, il n’a pas marqué les buts nécessaires pour que l’Espagne se batte pour une médaille, mais il facilite la vie des joueurs. Mir, Oyarzabal, Pedro et compagnie. Ne pas avoir de distractions dans la tête vous permet de trouver le but rival plus tôt.

Et est-ce que Guillé c’est pour tout. Avant de s’entraîner, le footballeur prépare ses vêtements, après il dispose de tous les éléments nécessaires et pendant la séance de travail il ne manque aucun détail. Ballons, dossards, piques, tapis ou tout ce que demandent les entraîneurs et les joueurs.

Une expérience totalement différente

Mais dans un tournoi aussi caractéristique que certains Jeux olympiques, tout change par rapport à ce à quoi ils sont habitués. C’est un rendez-vous différent pour tous les aspects et comme il le souligne Guillermos Ramos, “dans les tournois FIFA ou UEFA Ils sont pour vous, tout ce que vous demandez est pour le football, pour les joueurs et pour la délégation, si vous avez besoin du bus à la porte à une heure ou d’un van pour aller avec tout votre matériel une heure avant vous l’aurez, tout vous auront le confort parce qu’ils sont pour cela, mais vous voici pour le Jeux. S’il faut faire une heure en bus avec tout le matériel, vas-y, il faut marcher un kilomètre le long de la ville en ce qui concerne les camions, vous devez le faire. »

Mais les complexités que l’on peut rencontrer dans son travail importent peu lorsqu’il vit un événement qu’il a suivi tout au long de sa vie. Passer voir le Jeux olympiques à la télévision pour être sur le village olympique C’est quelque chose qui est disponible pour très peu et Guillé il le sait, c’est pourquoi il reconnaît que “Je suis heureux. Je travaille dur mais cela en vaut la peine. ville et flipo. L’ambiance y est, tous les athlètes. C’est que les 10 000 meilleurs athlètes du monde sont ici. C’est l’hôte. Je suis passionné par le monde du sport et j’ai le souvenir d’avoir vu le Jeux toujours avec mon père et mes oncles, être à l’intérieur l’un de l’autre est incroyable”.

Et si une épreuve olympique est très différente d’une européen ou une coupe du monde de football, quelque chose comme ça dans une ville comme Tokyo et un pays comme Japon cela le rend encore plus unique. Sans possibilité de se rendre sur les sites à temps pour préparer les vestiaires ou les camps d’entraînement, l’utillero de l’équipe nationale explique sa façon de travailler durant ces journées. “A l’entraînement je monte dans le bus avec toutes les valises et les joueurs en même temps, le calme que ça donne de pouvoir y aller avant et que quand ils arrivent ils ont leurs vêtements, c’est impossible. Ici il faut y aller Dieu merci qu’ils me donnent un coup de main, les joueurs prennent les ballons, d’autres les tapis, les techniciens le coffre… Ils participent à donner un coup de main, sinon ce serait impossible. Alex Benito, kiné de l’équipe, il m’aide beaucoup avec l’équipement car je suis ouvrier utilitaire en solo”.

Habitué à traiter avec des stars du football comme Marco Asensio, Pedri, Ceballos et compagnie, William a plus de raisons de souligner le caractère unique de certains Jeux olympiques. Au final, les joueurs de Tokyo ils sont un athlète de plus comme en témoignent les relations avec les gens. « Quand tu vas dans un euro Avec des joueurs de ce niveau, le plus normal est qu’ils vous arrêtent toutes les cinq minutes et là, ils passent presque inaperçus. Ils ne sont pas particulièrement bien connus », dit-il. William.

Yuya, fondamentale aux Jeux

Pendant quelques jours, assis dans la salle à manger, vous pouvez avoir deux tables de vous à Djokovic ou manger à côté de la sélection de États Unis de basket-ball, William il a vu de ses propres yeux la façon de travailler des Japonais. Habitué à traiter avec des personnes de plusieurs nationalités dans différents tournois pour répondre aux besoins des footballeurs, en Japon doit Yuya, une personne chargée d’aider autant que possible. “Je lui donne la barre, les 22 joueurs et le staff technique. C’est pour tout le monde sans arrêt. Si tu dois déplacer des colis, les déplacer, appeler pour aller chercher du shampoing, il le fait, il faut aller chercher de la glace, il va que la télé ne marche pas, tout Yuya. C’est le lien avec les gens d’ici. Bien qu’ils lui disent non quand il s’agit d’obtenir quelque chose et il me dit que cela ne peut pas être fait. Je lui dis d’insister et parfois il réussit. Mais il a l’éducation d’ici, pour être si correct qu’ils ont ici. Ce qui n’est pas mal, vraiment. Mais c’est lui qui nous sauve », dit-il.

Enfin, avec 15 ans dans le Fédération derrière lui, de nombreux tournois de bas niveau dans son sac à dos et des centaines de joueurs qui sont passés par ses vestiaires, Bouquets un poids a été levé avec la victoire de vendredi dernier contre Côte d’Ivoire. “C’est la compétition la plus importante que je vais vivre depuis 15 ans que je suis dans le Fédération. Sur ce je vous dis tout. C’est le plus. C’est d’être le plus dur, dans lequel j’ai le moins de facilités, mais ça vaut tout », dit-il. William, qui ne montera pas sur le podium pour la médaille mais qu’une bonne partie du métal obtenu dans le football devrait porter son nom.