Football | Jeux olympiques : ils ont déjà une médaille d’or olympique

Commence à Japon la lutte pour les médailles dans le tournoi de football et le championnat devient sérieux. Tout échec renvoie les protagonistes chez eux et il n’y a aucune marge d’erreur. Il n’est donc pas facile de se qualifier pour la grande finale et de monter sur la plus haute marche du podium.

Outre la difficulté d’accrocher le métal, les particularités d’un tournoi qui n’accepte que les joueurs de moins de 23 ans à trois exceptions près font que dans le club des champions olympiques il n’y a qu’un groupe restreint de stars. Pour cette raison, nous passons en revue certains de ceux qui l’ont atteint, en prenant comme référence le Jeux dans lequel Espagne obtenu la médaille d’or.

BARCELONE 92

Guardiola et Luis Enrique

Deux des meilleurs entraîneurs du moment ont à leur palmarès la médaille d’or en environ Jeux olympiques en tant que footballeurs. L’aujourd’hui technique de Manchester City était le cerveau de cette équipe, tandis que l’entraîneur d’Abosluta était l’un des habitués des formations de Vicente Miera. Celui de Santpedor a ouvert la section des buteurs dans ce championnat avec le premier but de la victoire contre La Colombie. Rencontre qui s’est terminée 4-0 et dans laquelle il a également marqué Luis Enrique.

ATLANTA 96

Amunike et Kanu

Il n’a marqué qu’un seul but et c’était le dernier souffle de la finale contre Argentine quand le tableau de bord était déjà 2-0, mais la vérité est que Amunike était le grand gagnant du Jeux d’Atlanta 96. Le footballeur nigérian a été suivi par les grands clubs de L’Europe  et sa bonne performance a fini par valoir la signature pour lui Barcelone, où il était bien en deçà de ce qui était attendu.

Celui qui est devenu un grand footballeur était Kanu. Le grand attaquant nigérian est devenu un joueur de la Ajax, est passé par le Inter de Milan et a remporté tous les titres possibles de Angleterre avec lui Arsenal. Sa classe, sa vitesse et son coup d’envoi ballon aux pieds ont fait de lui l’un des meilleurs points du continent.

SIDNEY 2000

Etoo

Le deuxième objectif de Cameroun à Espagne à la fin de la Jeux olympiques c’était l’oeuvre d’un jeune homme Samuel Eto’o. L’attaquant camerounais n’avait pas encore explosé comme il l’avait fait peu après en Majorque mais il s’est démarqué par son côté buteur. Le meilleur buteur du championnat a été Ivan Zamorano, qui était comme l’un des vétérans de le Chili, mais l’ex barcelonais a remporté le titre.

ATHENES 2004

Tevez, Saviola et Mascherano

Dans Grèce l’hégémonie de Argentine dans les Jeux olympiques. Deux médailles d’or consécutives ont L’Albiceleste. Dans Athènes l’a fait avec Saviola ou Mascherano dans l’équipe et après avoir battu Paraguay à la fin. Une grande partie du blâme que les Argentins ont pris le métal était stellaire Carlos Tévez. Le Apache il a été le meilleur buteur du tournoi avec huit buts et son seul but en finale. De plus, le joueur actuel de Bouche a ouvert le score en demi-finale contre l’Italie, un événement historique au cours duquel Argentine ils ont battu les Transalpinos par 0-3.

PÉKIN 2008

Messi, Agüero, Di Maria et Riquelme

La puissance de Argentine Un nouveau cycle olympique s’est prolongé avec l’arrivée au village olympique des Messi, Agüero, Di Maria, Riquelme et compagnie. L’Albiceleste je voyage vers Pékin avec une équipe qui aurait pu choisir de gagner une Coupe du monde de football et qui n’a laissé le choix à personne. Messi il a obtenu son premier grand succès avec l’équipe nationale et a ajouté un autre titre à un record incomparable.

LONDRES 2012

Hector Herrera

Le tournoi de football de la Jeux de Londres 2012 est entré dans l’histoire en Espagne pour le grand échec de notre sélection. Mais dans le reste du monde on se souvient encore de la surprise qu’il a donnée Mexique dépassement Brésil à la fin. La sélection de Neymar perdu contre l’équipe qui menait alors Héctor Herrera et OribePeralta. Les Brésiliens étaient clairement les favoris avec une équipe composée des personnes susmentionnées Neymar, Óscar, Marcelo, Álex Sandro ou Thiago Silva. Mais il était aujourd’hui le joueur du Sportif qui a mis son football au-dessus du reste.

RIO DE JANEIRO 2016

Neymar

Quatre ans après la déception londonienne, les Brésiliens ont arraché leur épine. Dans Maracanã et devant son peuple, Neymar il put enfin accrocher une médaille pour laquelle il s’était tant battu. Ils ont été imposés à Allemagne avec un but sur coup franc aujourd’hui, un footballeur de PSG et après que l’ancien joueur du Barça ait marqué le penalty décisif de la fusillade.