Football | Jeux Olympiques : Iván Villar aura sa médaille

in

Quoi qu’il arrive samedi prochain avant Brésil, tous les joueurs de l’équipe espagnole monteront sur le podium pour recevoir leur médaille. Les 22 footballeurs pourront profiter d’un moment historique pour le sport espagnol et unique dans leur carrière sportive.

Cette affirmation semble logique à ce stade de la Jeux olympiques, mais la vérité est que jusqu’à lundi dernier toutes les conditions n’étaient pas remplies. De toute évidence, il ne s’était toujours pas assuré Espagne toucher le métal et d’autre part, il fallait ouvrir cette opportunité à Ivan Villar.

L’objectif de celtique n’avait été appelé dans aucun des trois matches de la phase de groupes ni dans le match de quart de finale contre Côte d’Ivoire et donc, comme il n’a pas participé sur le terrain de jeu, il n’a pas compté pour récupérer la médaille.

Ainsi, l’organe technique de la Sélection connaissait ces circonstances et a décidé d’omettre l’appel à Alvaro Fernández contre Japon afin que le Galicien puisse entrer à sa place. Si quelque chose s’est passé avec Unai la confiance est maximale dans les deux gardiens remplaçants de l’équipe et de cette façon, le travail d’un Villar qu’il connaissait parfaitement sa situation et n’a cessé de contribuer au groupe de par son rôle.

Maintenant, il ne reste plus que la médaille à pendre Ivan, comme celui du reste de ses compagnons, soit celui d’or. Brésil ce sera le dernier obstacle pour confirmer un exploit historique.