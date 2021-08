Football | Jeux Olympiques : Japon – Espagne : Empereur Olympique

Il reste une dernière étape pour Espagne pour atteindre la finale du Jeux olympiques. Cela semble si proche qu’il semble incroyable que 21 ans se soient écoulés depuis la dernière fois que l’équipe nationale a opté pour une médaille d’or lors d’une épreuve olympique. Maintenant, il reste encore deux obstacles, et le premier ne sera pas facile du tout. Ni plus ni moins que l’équipe hôte.

Et pour gagner Japon Luis de la Fuente il changera d’homme de référence en attaque. Les trois buts de Rafa mir contre Côte d’Ivoire Ils auront leur récompense et le Murcien commencera. L’ancien attaquant de la Huesca donner vie à Espagne et a gagné à avoir plus d’opportunités. Si dans les 59 minutes qu’il a disputées en championnat, il a réussi à faire un tour du chapeau, à avoir deux occasions dans chaque rencontre précédente et à être la clé dans les deux Oyarzabal face à AustralieOn verra de quoi il est capable face à la défense japonaise vétéran. Sa puissance, sa vitesse et sa capacité à finir peuvent finir avec les locaux.

Et pour que le buteur espagnol commence Luis de la Fuente vous devrez à nouveau déplacer l’arbre. Marco Asensio sera le sacrifié et débutera sur le banc. Là encore moins de quantité est attendue mais plus de qualité dans les minutes des Baléares.

Cela arrivera aussi au groupe Mikel Oyarzabal. Le réaliste arrêtera de jouer entre les lignes pour laisser les défenseurs sans références en attaque pour tomber à gauche. Son débordement, sa vitesse et sa précision dans les centres peuvent être la clé pour que Rafa mir répéter l’une des actions de vendredi dernier.

Équipe en cours

Au-delà des maillots portés par les deux équipes et du nom de chaque équipe, les similitudes entre le match amical entre Kobé il y a deux semaines et aujourd’hui sera une pure coïncidence. Espagne c’est une équipe totalement différente. Puis il a ajouté une séance d’entraînement avec toute l’équipe et était à peine dans le pays depuis 72 heures. Maintenant qu’il a 380 minutes de compétition sur les jambes, il s’est adapté aux conditions du Japon et plusieurs de ses joueurs semblent avoir joué ensemble toute leur vie.

Ainsi, avec le retour de Oscar Gil à la bande de droite, la continuité de Miranda à gauche et la présence de Zubimendi, Merino et Pedri dans la moelle épinière, Espagne tentera de mettre fin à une équipe qui attend ce match depuis cinq ans. Sont les Jeux du Japon, mais j’ai eu la malchance de rencontrer Espagne sur le chemin.