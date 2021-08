Football | Jeux Olympiques : Jardine : “La Barcelone de Guardiola m’a fait réfléchir sur le jeu”

André Jardine, entraîneur brésilien de football olympique, a analysé l’actualité de Brésil avant le match avant Espagne de ce samedi.

Inspiration en tant que coach: “L’équipe espagnole qui était championne du monde a attiré mon attention, et le Barcelone de Guardiola, ​​surtout, m’a fait réfléchir sur le jeu et qu’il était possible d’aller plus loin; ils m’ont inspiré.”

Unai Simon et Santos: “Ce sont deux gardiens de haut niveau qui sont déjà passés à l’absolu. Santos est sur le radar pour aller avec l’absolu. Nous avons souffert au Pré-Olympique surtout en défense. Les jeunes défenseurs et gardiens ont un manque d’expérience là, ils nous ont aidés”.

DanyAlves: « Il a une forme physique impressionnante. La maturité dont il dispose parle d’elle-même ; il est très expérimenté et avec une grande lucidité dans ses décisions. Santos, Diego Carlos et Dani Alves sont les leaders de l’équipe.

Richarlison: “Il donne plus de poids à l’attaque, c’est un joueur de l’équipe principale, bien qu’il soit jeune, il donne un grand niveau de confiance et une grande expérience, il rend notre équipe plus puissante en attaque”.

Le milieu de terrain est également apparu Claudinho, qui a évoqué l’importance pour lui de disputer une finale de la Jeux olympiques.

Jouez à des jeux: “Un sentiment indescriptible. Le simple fait d’être ici était déjà un rêve devenu réalité et pouvoir participer à cette finale olympique, je ne pouvais même pas l’imaginer dans mes meilleurs rêves. Nous sommes venus ici dans le but de défendre l’or olympique, mais vous Je ne sais jamais à quoi ressemble la route. Ce sera une très belle finale, un très beau spectacle à voir, et j’espère que nous pourrons repartir d’ici avec une médaille d’or olympique qui serait un rêve devenu réalité.”