Football | Jeux Olympiques : Kubo : “C’était un bâton très dur, j’ai échoué et ils sont entrés, c’est la réalité”

Sentiments après le tournoi : “C’est ce que c’est, nous avons perdu, nous devons continuer mais cela a été un bâton très dur, nous savions que ça allait être compliqué mais j’ai échoué et ils ont marqué, c’est la réalité. Ils étaient supérieur et nous devons continuer, nous avions ce point de et oui, et oui … je sais qu’il n’y a pas de telles choses, mais vous devez continuer “.

Bronze. “Ceux de l’absolu étaient quatrièmes en 2012 et je veux au moins leur donner une médaille, c’est notre obligation, ils sont venus nous aider et nous devons les aider à gagner au moins une médaille.”

Visibilité de votre jeu dans le tournoi: “C’est un sport collectif, l’individuel ne vaut rien, Marco est entré comme remplaçant, a marqué un but et sera à la une demain. L’Espagne a gagné et personne ne se souvient du Japon, c’est la réalité, mais nous devons donner de la joie à nos pays et prendre le bronze. Pensez à la Coupe du monde. ”

Pression. “Pas de pression, nous ne sommes pas l’Espagne ou le Brésil, mais nous savions que nous pouvions faire de grandes choses et ce n’était pas le cas, mais nous pouvons égaler l’histoire et essayer de battre le Mexique.”

monde: “Je reconnais la réalité, nous ne sommes pas les favoris, c’était notre opportunité et je suis très foutu, la vérité”.