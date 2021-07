Football | Jeux Olympiques : Kubo demande une place au Real Madrid : cash avec les Japonais ou le garder ?

Oui cette première semaine des Jeux Olympiques fait ressortir les noms propres, l’un de ceux dont on parlerait serait Takefusa kubo. Sans doute. Le joueur japonais guide son équipe pour terminer une phase de groupes sans faute, comptent leurs parties pour la victoire et depuis les bureaux du Bernabéu ils vont se demander que faire avec ‘Prendre‘. Le club cherche à gagner de l’argent et à économiser, on l’a vu avec les sorties de Ramos et Varane ou la vente d’Achraf, mais les performances qu’il quitte Kubo dans les Jeux olympiques ils laissent le doute dans l’air, que ce soit pour l’essayer dans la première équipe ou pour le vendre. Madrid se frotte les mains si une bonne offre arrive, le profil des japonais n’est pas abondant sur le marché… bien qu’il y ait aussi le problème des citoyens non européens.

Après deux missions qui n’ont pas été si fructueuses comme prévu, les dernières spéculations sur l’avenir de Kubo C’était un intérêt de la Société réelle, club dans lequel il a si bien performé Ødegaard. Ni à Villarreal ni à Getafe n’a-t-il profité des opportunités nécessaires, mais avec Japon il s’avère être un autre footballeur, auquel s’est ajouté le but : et cela se paie.

Kubo, un profil nécessaire… et avec un objectif

Chaque balle que Kubo touche montre qu’elle est différente, respire la qualité dans chacune de ses interventions. Malgré son corps, il n’évite souvent pas le choc, car Grâce à sa conduite rapide, ses changements de direction et sa précision, il gagne généralement sur les enjeux. Dans les joueurs qui sont dans l’équipe de la Real Madrid, Kubo c’est peut-être ce qui est exigé des autres. Takefusa Kubo déborde et tire, aspect qui est demandé à Asensio; ça se joue en dribble, un sujet en suspens pour Rodrygo; et il ajoute même à son catalogue le nez qui marque, il doit Vinicius. Porte trois buts lors des trois premiers matchs des Jeux Olympiques, tout un record.

C’est précisément ces trois objectifs qui définissent le joueur qu’il est maintenant Takefusa. Le premier, avant Afrique du Sud, était la définition du japonais. Contrôle exquis, est décrit pour le coup et envoyé pour enregistrer. Le deuxième but et le troisième étaient d’un avant-centre, attaquant la zone, cet aspect étant quelque chose qui était à peine vu chez le joueur japonais. Son évolution vaut de l’argent ou une place dans l’équipe première.

Citoyens non européens, un problème possible

Maintenant même Vinicius, Rodrygo, Militao, Gareth Bale et Takefusa Kubo ont un record extra-communautaires. Avant une éventuelle délivrance du passeport à Vinicius, un seul joueur serait exclu du club car transféré ou vendu. Militao est devenu intouchable pour lui Real Madrid, tandis que Rodrygo C’est un pari personnel du club et Florentino Pérez. Gareth Bale a été un “problème” pour la “Maison Blanche”, mais maintenant avec Ancelotti Peut-être un halo d’espoir est-il perçu, car il était l’entraîneur avec lequel il a le mieux performé. Takefuso devra donc se battre jusqu’au bout pour un écart. dans le premier modèle. A ce niveau, il sera difficile de priver le Japon d’une place.

Le niveau qui s’affiche Kubo Avec votre sélection, cela en vaut la peine pour qu’au sein du club, vous puissiez décider de votre avenir, à l’extérieur ou à l’intérieur du Real Madrid. Quoi qu’il en soit, le joueur japonais se concentre sur la prise Japon sur le podium, revenez avec une médaille à Madrid et se battre. Il a beaucoup de qualité, de personnalité aussi.