Football | Jeux Olympiques : Kubo doit être arrêté

Depuis que Kubo signé par lui Real Madrid et on a appris que Jeux olympiques ils allaient se disputer Tokyo, décrocher une médaille au tournoi de football est devenu une nécessité. Dans Japon Une équipe s’est constituée autour du footballeur blanc et la pression pour obtenir une médaille est maximale.

“Je veux voir comment ils rivalisent, je ne sais pas si la pression pourra leur arriver”, confie un Sergi samper qui connaît le football d’ici à la perfection. Le Catalan défend l’élastique du Vissel Kobé avertit qu’en Japon le football est très bien joué. “Ils sont très bons techniquement, ils ont la qualité pour jouer avec le ballon, mais je ne sais pas s’ils vont reculer car ils n’ont pas l’habitude de jouer ce type de jeu”, explique l’ancien del Barcelone.

“Ils ont très bien choisi les trois vétérans, Yoshida, Sakai et Endo et il est très difficile de marquer des buts. Le problème, c’est qu’en jouant ils ne sont pas méchants”, déclare le média.

De plus, parmi les clés du jeu Samper notes : “En attaque, ils jouent avec un 4-2-3-1 pour libérer Kubo, qui ira aux côtés du milieu de terrain, ce qui, j’imagine, sera Zubimendi, pour recevoir et jouer à l’intérieur. S’il est associé à Doan Espagne aura des problèmes.”

Japon, plus vertical

Un autre scoutisme de luxe auquel nous avons recours dans MARQUE il est Ricardo Rodriguez, entraîneur de la Urawa. L’Asturien a été dans Japon et il est même l’entraîneur de certains footballeurs comme Sakai, vous venez de quitter le Olympique de Marseille retourner dans la ligue de son pays. À propos de l’accident d’aujourd’hui, il commente : « Je pense Japon recherchera la verticalité avec Maeda. Ils ne peuvent pas retirer le ballon de Espagne et ils sont susceptibles d’essayer de surprendre Espagne avec un jeu plus direct et en profitant de l’espace. Il en coûtera au Japon d’avoir le ballon.”