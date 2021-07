Football | Jeux Olympiques : la Liga règne au Japon

in

Le tournoi de football masculin de la jeux olympiques de 2020 commence à se définir en ce qui concerne la lutte pour les médailles. Les 16 équipes qui ont commencé à concourir le 22 juillet précipitent leurs options pour entrer en quarts de finale avec Brésil et Espagne comme favoris pour remporter l’or. L’équipe de Luis de la Fuente démontré avant Australie que bien qu’il n’ait pas été excessivement efficace dans la notation, son jeu s’est remarquablement amélioré et fait de lui un candidat pour le podium. Pour cela, l’entraîneur riojanais dispose de 20 joueurs ayant évolué en LaLiga Santander et LaLiga Smartbank dernière saison des 22 de ses effectifs.

Certains des membres les plus éminents de l’équipe olympique espagnole sont le milieu de terrain de la Real Sociedad Mikel Merino, le buteur de Real Madrid Marco Asensio, la ruelle du Getafe CF Marc Cucurella et les étoiles de la Euro 2020 : Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo et Pedri. Pedro a même atteint le Jeux olympiques après avoir été nommé Meilleur jeune joueur de l’Euro 2020.

En plus des 20 Espagnols, il y a 9 autres joueurs de La Ligue dans le tournoi, représentant d’autres pays. C’est à propos des Français Modibo Sagnan, les Japonais Takefusa kubo, Sud coréen Kang-in Lee, le Mexicain Diego lainez, le brésilien Diego Carlos, Roumains Alex Pacanu et Andrei Raiu et les argentins Jeremías Ledesma et Nehuén Pérez.

Cela signifie qu’il y a 29 joueurs de La Ligue au tournoi de soccer masculin de cet été à Japon, répartis entre neuf des 16 nations participantes. Aucune autre ligue n’a autant de représentants dans le Jeux olympiques de cette année. Quant aux autres grands championnats européens, il y a 24 joueurs de Allemagne, 23 de La France, 16 de Angleterre et neuf de Italie.

Les 29 joueurs espagnols qui s’affrontent Japon viennent de 17 clubs différents, comme le Athletic Club, FC Barcelona, ​​​​Cádiz CF, RC Celta, SD Eibar, RCD Espanyol, Granada CF, Getafe CF, SD Huesca, CA Osasuna, SD Ponferradina, Real Betis, Real Madrid , Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF et Villarreal CF ont des membres de leurs équipes 2020/21 dans le Jeux. De ces clubs, c’est le Société réelle celui qui a envoyé plus de joueurs que toute autre équipe, puisque Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino et Modibo Sagnan sont présents dans Japon cet été.

Les listes d’escouade pour le Jeux olympiques montrent également la qualité présente dans LaLiga SmartBank. Bien que 27 des 29 joueurs espagnols aient joué dans LaLiga Santander la saison dernière, la performance de Javi Puado, Óscar Gil et Alex Pacanu dans La Liga Smartbank c’était assez impressionnant pour qu’ils soient également convoqués.

Avec autant de joueurs dans le tournoi, il y a eu des affrontements fascinants entre les footballeurs de La Ligue dans Japon cet été. Par exemple, les fans ont vu Takefusa kubo affronter Diego lainez lorsque Japon et Mexique ils se sont croisés lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Puis quand Espagne visage Argentine Le dernier jour de la phase de groupes, il y aura un moment très spécial pour les fans de Grenade, en tant que capitaine de Espagne, Jesús Vallejo, et celui de la Albiceleste, Nehuén Pérez, devraient guider leurs équipes respectives, ayant joué ensemble en défense centrale la saison dernière en Andalousie.

Le tournoi de cet été est plus qu’excitant puisque les 16 équipes qualifiées se battront pour une place dans le décideur de la médaille d’or, qui se tiendra à Yokohama le 7 août. Avec 29 joueurs dans le tournoi, il y a de fortes chances qu’au moins un joueur de La Ligue avoir de la chance à la fin de cette compétition.