Football | Jeux Olympiques : La malédiction de l’Espagne continue : 25 ans sans médaille d’or olympique dans les sports d’équipe

Mis à jour 07/08/2021 – 16:04

L’Espagne devra attendre encore trois ans pour tenter de placer un sport d’équipe en haut d’une case olympique. A l’avant-dernier jour des Jeux de Tokyo, la délégation espagnole a eu une double chance. D’abord avec l’équipe féminine de water-polo qui n’a pas pu avec la grande favorite à l’or, l’équipe américaine qui n’a pas laissé le choix à l’équipe de Micky Oca.

Et plus tard, ce fut au tour de l’équipe olympique de football dirigée par Luis de la Fuente. L’équipe espagnole n’a pas pu abattre le mur brésilien tissé par Jardine et a fini par être victime d’un malédiction qui accompagne les sports collectifs depuis 25 ans.

Nous avons perdu 9 finales olympiques consécutives dans les sports d’équipe et au total des Jeux Olympiques, L’Espagne n’en a remporté que trois (deux à Barcelone ’92, en football masculin et en hockey féminin et un autre à Atlanta’96, en water-polo masculin).

Plus précisément depuis 1996 lorsque l’équipe masculine de water-polo bat la Croatie (7-5) et a obtenu la dernière médaille d’or pour un ensemble de la délégation espagnole, qui a depuis perdu les huit finales disputées: deux pour le basketball masculin (2008 et 2012), un pour le basketball féminin (2016), deux pour le water-polo féminin (2012 et 2020), un pour le hockey masculin (2008) et deux pour le soccer masculin en 2000 et dans ces Jeux de Tokyo

Dans cette finale de Sydney l’Espagne de Xavi, Albelda, Capdevila et José Mari est tombée aux tirs au but contre l’équipe du Cameroun de Samuel Etoo après une égalité dans les deux sens lors de l’affrontement. C’était la dernière médaille, jusqu’à aujourd’hui, pour un sport qui n’a pas remporté l’or depuis qu’il l’a fait aux Jeux de Barcelone 92, il y a 29 ans.

Les 9 finales consécutives perdues

1996 Hockey sur gazon masculin. Pays-Bas 3 – Espagne 1

2000 Football masculin. Cameroun 2 (5) – Espagne 2 (3)

2008 Basket-ball masculin. États-Unis 118 – Espagne 107

2008 Hockey sur gazon masculin. Allemagne 1 – Espagne 0

2012 Basket-ball masculin. États-Unis 1017- Espagne 100

2012 Water-polo féminin. États-Unis 8 – Espagne 5

Basket-ball féminin 2016. États-Unis 101 – Espagne 72

Water-polo pour femmes 2020. États-Unis 14 – Espagne 5

2020 Football masculin. Brésil 2 Espagne 1