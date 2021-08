Football | Jeux Olympiques : la médaille doit être accrochée à Asensio

Au moment décisif, celui qui était censé apparaître est apparu. Au final, la qualité a prévalu dans un match qui semblait voué à se jouer aux tirs au but s’il n’y avait Asensio il a un gant au pied.

Luis de la Fuente en juin dernier a convoqué les Baléares pour la Jeux olympiques à la recherche de ce que vous avez trouvé dans Saitama. Laissez son football décider des matchs. La vérité est que cela a coûté deux remplacements au Madridista, mais c’est arrivé. Et comment.

“Je sais que je suis venu ici pour être une référence pour mes coéquipiers, je suis le plus âgé, j’ai fait beaucoup de choses dans le monde du football et j’ai eu plus de responsabilités et plus de pression que les autres, mais je suis aussi pour ces moments, en ces demi-finales, c’est là où j’aime apparaître, et c’est comme ça. Tous les collègues ont également été très heureux pour moi, car ils savent ce que j’ai dû endurer de l’extérieur. Il y a beaucoup de gens qui parlent et critiquent et nous avons vivre avec, mais il y en a qui dépassent des limites qu’ils ne devraient pas dépasser.Je suis un joueur de la Real Madrid et de l’équipe nationale, nous devons supporter ce type de situation et aussi pour toutes ces personnes qui aident et n’aident pas », a déclaré l’Espagnol.

Heureux de profiter de vos minutes, Cadre il reconnaît : “Je prends le remplacement en allant sur le terrain et en essayant de faire la différence. L’entraîneur décide et quand il sort je dois en profiter.”