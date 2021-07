Football | Jeux Olympiques : la sélection sort de la ‘prison’

Sans aucun doute, ce dimanche a été le jour le plus heureux pour l’expédition espagnole depuis qu’ils ont mis le pied au Japon il y a plus d’une semaine. Principalement parce qu’ils ont remporté une victoire clé pour l’avenir de la compétition et ont vu récompensé le travail qu’ils ont accompli au cours du dernier mois. L’objectif de Oyarzabal a déchaîné l’équipe nationale et a dissipé toutes les peurs possibles alors que le but n’arrivait pas et que les occasions manquées s’accumulaient.

Et d’un autre côté, le bonheur vient en mode voyage. Espagne n’aura plus plus de matchs dans Sapporo et met le cap sur Tokyo rester dans le village olympique. L’équipe et le personnel d’entraîneurs partageront l’hébergement avec le reste des athlètes du tournoi olympique et, enfin, ils commenceront à vraiment vivre Jeux olympiques.

MATCH AUSTRALIE-ESPAGNE

Ce fait ne semble pas avoir d’importance si nous pensons que nous sommes en Jeux olympiques, mais le fait que le football change de site signifie que les footballeurs ne peuvent pas vraiment ressentir à quoi ressemble l’atmosphère olympique. Sans aller plus loin, cela est arrivé aux footballeurs qui ont remporté l’or en Barcelone 92 comme l’entraîneur et ancien joueur se souvient aujourd’hui Abélard: « Je me souviens que nous étions concentrés dans un hôtel de Valence et nous allions nous entraîner Paternel. Un jour avant la finale, nous sommes allés à Barcelone mais nous étions concentrés dans un hôtel de Barcelone, nous ne sommes pas allés au village olympique“.

Pouvoir partager la salle à manger ou les espaces communs avec des athlètes de toutes modalités, voir des stars de différents sports et s’imprégner d’une compétition aussi spéciale que la Jeux olympiques est quelque chose qui excite une équipe qui espère être dans Japon jusqu’à la fin du championnat après avoir pris de l’élan dans le choc de ce dimanche contre Australie. A) Oui, Mikel Oyarzabal souligne que « ça va être bien pour l’équipe de partir où nous sommes, il y a beaucoup de jours ici. L’équipe le prend bien, mais le dépaysement est positif et vivre une expérience comme la ville c’est bien, mais ce qui compte, c’est de gagner, ce qui nous donne confiance. Le groupe est solidaire et va dans le même sens.”

Et au-delà de toutes les émotions que l’on peut trouver, la vérité est que la semaine en Sapporo c’est devenu long. Mesures anti-covid pour certaines personnes de passage PCR au quotidien, ils ont été plus intenses que ce qui a été vu dans d’autres sites et le marquage reçu par tous les membres de l’expédition a été plus grand que tous ceux qui ont été vus sur le terrain.

Sans sortir de vos chambres, avec une sécurité dans les couloirs qui ne vous permettait pas d’aller ailleurs qu’une salle à manger, sans pouvoir vous promener dans les installations de l’hôtel et, évidemment, sans pouvoir sortir de votre logement, les heures ont été rendu trop longtemps la semaine dernière en « prison », le nom sous lequel l’hôtel avait été baptisé en plaisantant.

Par conséquent, il sera désormais possible de se dégourdir les jambes par le village olympique, plus de deux joueurs pourront se retrouver dans les appartements où ils seront logés et le temps passé à l’écart des entraînements et des entretiens techniques sera plus supportable. Il est donc temps de profiter longtemps de ce nouveau logement.