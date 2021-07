Football | Jeux Olympiques : l’Argentine se réengage

in

Cela n’a pas amélioré votre image Argentine lors de leur deuxième réunion du Jeux olympiques. L’Albiceleste seules les dix premières minutes ont été meilleures pour une équipe égyptienne qui, peu avant une demi-heure de match, avait déjà enchaîné trois occasions nettes de marquer. Mais les trois points sont tombés du côté sud-américain grâce à un peu de Bateau.

L’erreur de Ledesma, le flou de Sobhi et le mauvais objectif de l’équipe africaine a maintenu l’équipe argentine en vie. Dépareillé en défense, sans critère dans le noyau et sans présence en attaque. C’était le premier acte de l’équipe qu’il dirigeait Batiste de la bande.

Devant un fragile Argentine, il a été Egypte qui a essayé d’avoir le ballon et de porter plus de danger sur le green. Les Égyptiens, moins enfermés dans leur zone malgré le recours à nouveau à la ligne des cinq défenseurs, ont oublié le jeu agressif contre lequel ils se sont entraînés. Espagne mais sans grand succès. En fin de compte, la qualité est ce qu’elle est.

Mais la maxime du football a été répétée une fois de plus. L’ensemble des Shawky il a pardonné dans les premières minutes du match et l’a payé. Argentine Il a frappé le premier coup qu’il a fait sur les trois bâtons et est allé en avant sur le tableau d’affichage au moyen de Bateau.

Après un centre à la zone de la gauche le ballon l’a peigné Bateau pour l’envoyer au poteau et rebondir au centre de la zone rivale. Bateau il n’avait qu’à terminer un but sans marque.

Peu d’autre a été joué dans le Dôme de Sapporo peu importe combien il reste plus d’une demi-heure dans le jeu. Batiste a essayé d’obtenir le sien pour détruire toute tentative de jeu dans une équipe égyptienne qui a essayé sur les ailes, mais n’avait pas assez de qualité pour percer les lignes de Argentine. En essayant de contrôler le jeu, il a subi un Egypte habitué à courir avec le ballon aux pieds.

Ainsi, le groupe ajuste, bien qu’avec ce résultat Espagne pouvait se permettre de choisir le résultat contre Australie tant que je gagne Argentine dans Saitama. Bien sûr, il ne dépendra plus de lui-même d’être le premier.

Fiche technique:

Egypte: Elshenaw; Eraky (Fouad 45′), Galal (Maher 79′), Hegazi, Hamdy (Adel 60′), Fotouh ; Tawfik, Hamdy ; Mohsen (Taher 60′), Rayan et Sobhi.

Argentine: Ledesma; De la Fuente, Nehuén, Médine, Bravo ; Payero (Belmonte 78′), Vera; De la Vega, Mac Allister (Almada 89′, Barco (Urzi 62′) et; Gaich (Ponce 62′).

Arbitre: Georgi Kabakov (bulgare) : Admonised Ponce 72′, Belmonte 83′ et Nehuén 86′

but: 0-1 53′ Le Barco termine un ballon perdu dans la surface.