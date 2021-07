Football | Jeux olympiques : le Brésil ne brille pas mais attend déjà un rival en quarts de finale

Le Brésil sera en quarts de finale des Jeux Olympiques, mais il ne le fera pas comme il l’espérait avant de débuter la dernière journée. La ‘canarinha’ affrontera le deuxième classé du groupe d’Espagne après une rencontre grise face à l’Arabie Saoudite où elle s’est imposée mais n’a pas convaincu (1-3). Avec le laissez-passer en poche, Alves et compagnie se sont déjà emportés en pensant au prochain rendez-vous.

Et qu’ils ont été promis très heureux grâce aux deux Cunha dans la section initiale de l’accident. L’attaquant brésilien a devancé son marqueur pour diriger un puissant centre du coin. Cela semblait donner le coup d’envoi à la fête brésilienne, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. L’Arabie saoudite voulait dire au revoir avec de bons sentiments.

Dans la seule véritable approche de la surface de Santos, c’est Alnaji qui a profité d’une erreur de la défense brésilienne pour obtenir un match nul qu’ils ont défendu bec et ongles. Il est vrai qu’Arana a frôlé le but d’une frappe puissante de loin, Claudinho n’a pas touché de tête et Cunha a raté un but vide après un dégagement d’Albukhari. Mais les sensations n’étaient pas les meilleures au Brésil.

Le jeu n’avait pas de rythme, ils oubliaient les ailes et se concentraient sur l’attaque de l’intérieur contre une équipe qui n’avait qu’à peupler les alentours de son gardien et rejoindre les lignes. Sans vitesse dans le mouvement du ballon, le sentiment de danger était inexistant.

Avec une plus grande possession de balle, le Brésil a réussi à fatiguer son rival, qui devait constamment courir derrière le cuir. Les marques ont alors commencé à faire faillite et Canariha en a profité. Si le premier but venait d’un coup de pied arrêté, le second était le même. Une tête de Richardlison a mis fin au mur saoudien. Richarlison lui-même a terminé troisième dans le temps additionnel.

Ainsi, le Brésil attend un rival avec l’idée de récupérer le football qu’il a montré lors du choc contre une Allemagne qui est laissée en dehors du groupe de la mort.

Fiche technique:

Arabie Saoudite: Alboukhari; Abdulhamid, Aldawasari, Alamri, Hindi, Alsahrani ; Alnaji (Ghareeb 61′), Alhassan (Mukhtar 61′), Alfaraj, Aldawsari et; Alhamddan (Albrikan 76′).

Brésil: Saints ; Alves, Nino, Diego Carlos, Arana ; Antony (Malcom 46′), Bruno Guimaraes, Matheus, Claudinho (Reinier 71′) ; Cunha et Richarlison

Arbitre: Tessema Weyesa (Éthiopien) admoneste Alshahrani 29′

Buts: 0-1 14 ‘Cunha, 1-1 27’ Alnaji, 1-2 76 ‘Richarlison, 1-3 93’ Richarlison