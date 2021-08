Football | Jeux olympiques : le Canada surprend les États-Unis et atteint sa première finale

L’équipe canadienne de soccer féminin a surpris l’équipe de États Unis, quadruple champion olympique, en s’imposant 1-0, se qualifiant pour la première finale de son histoire, qui se jouera samedi prochain contre le vainqueur du match Suède.

Une pénalité de Jessie Fleming après 75 minutes le match était inégal, joué au stade Ibaraki de Kashima, et met la boîte canadienne pour la première fois de son histoire dans la lutte pour l’or.

Les Américains, champions du monde et quadruples champions olympiques, ont une nouvelle fois montré les lacunes qu’ils avaient révélées lors des matchs précédents et n’ont pu éviter la défaite pour rester en dehors de la finale pendant quelques secondes. Jeux dans une rangée.

Canada, bronze en Londres 2012 et Rio 2016, affronteront en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale qu’ils joueront Suède et Australie.

Les Canadiens sont tombés en demi-finale de Londres en vue de États Unis dans le prolongement et dans le Fleuve vers l’Allemagne, au final champion. Ainsi, ils se sont vengés de ce match joué au stade Manchester Old Trafford.

Le match a commencé par un Canada qui a continué à faire appel au jeu physique comme dans les duels précédents, ce qui s’est reflété dans les deux infractions commises par Prince Nichelle Oui ashley-laurent avant cinq minutes.

À la 9e minute Julie Ertz eu la première approche pour ceux dirigés par Vlatko Andonovski avec un tir qui est passé à plusieurs mètres du but canadien. Pour “Las Rojas” Ahsley Lawrence il a répondu avec un tir dévié.

Le malheur s’est amorcé au bout d’une demi-heure avec le gardien de but de États-Unis, Alyssa Naeher, qui avait participé au match de quart de finale contre Pays Bas. Il a dû quitter le terrain de jeu en raison d’une blessure après un jeu qui s’est produit quelques minutes auparavant au cours duquel il a coupé un centre, est tombé gravement et s’est blessé au genou droit.

En deuxième période États Unis il avançait ses lignes et parfois il enfermait Canada dans sa zone à travers des centres des deux côtés qui n’avaient pas plus de danger. Lindsey Horan a eu une approche à la minute 58 avec une tête qui Stéphanie Labbé contrôlé sans inconvénient.

A une heure de jeu, le staff technique américain a décidé de faire trois changements et a envoyé sur le terrain deux joueurs phares de cette équipe, Carli Lloyd et Megan Rapinoe, accompagné par Presse Christen.

Lloyd et Ertz étaient sur le point de dépasser les Américains, mais le gardien Labbé, du Rosengard suédois, l’en empêcha, et peu de temps après vint l’action clé du match, lorsque l’arbitre ukrainien Kateryna monzul a revu une pièce dans laquelle Prince Nichelle a été abattu à l’intérieur de la zone et a décrété une pénalité. Jessie Fleming il l’a logé au bâton droit de français et a fait 1-0 pour les Canadiens.

Désespéré États Unis il a essayé d’éviter la défaite. 5 minutes de la fin Carly lloyd Il s’est dirigé à l’intérieur de la surface et le ballon s’est écrasé à l’horizontale dans ce qui a été le jeu le plus clair du match pour les quadruples médaillés d’or olympiques qui ne pourront pas aspirer au cinquième titre.

Avec ce triomphe, le groupe qui dirige Bev Prêtre s’est vengé en demi-finale du Jeux de Londres 2012, dans laquelle États Unis gagné 4-3 avec un but de Alex Morgan à la 123e minute.

Fiche technique:

0 – États-Unis: Naeher (France, m.30) ; O’Hara (Mewis, m.80), Sauerbrunn, Davidson, Dunn ; Ertz; Lavelle, Horan ; Williams (Presse, m.60), Morgan (Loyd, m.60) et Heath (Rapinoe, m.60).

1 – Canada: Labbé; Laurent, Gilles, Buchanan, Chapman; Scott ; Fleming, Quinn; Sinclair (Huitema, m.87) ; Beckie et Prince (Rose, m.60 ; León, m.90).

but: 0-1, m.75 : Fleming, sur penalty.

Arbitre: Kateryna Monzul (Ukraine). Il a réprimandé O’Hara avec un carton jaune (m.32),

Incidents: Première demi-finale du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Tokyo disputée au stade Ibaraki Kashima