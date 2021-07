Football | Jeux Olympiques : le télétravail aux Jeux Olympiques

La limitation des accréditations a contraint les Fédération espagnole de laisser de côté la concentration du Japon à plusieurs membres du corps technique. L’un d’eux est Gabriel García, analyste vidéo et qui participe au Jeux depuis Espagne. Vous n’êtes pas sur place au quotidien, mais votre travail est le même. Le télétravail est très implanté dans ces Jeux.

Le travail de Gabi est d’analyser les rivaux possibles de Espagne. Dans Benidorm ceux de la première phase ont été étudiés et maintenant les caractéristiques de Brésil, Côte d’Ivoire et Allemagne, croisements possibles en quartiers. L’idée est que comme le rendez-vous se termine avant Argentine, dans Tokyo ont déjà le plus d’informations.

“La FIFA télécharger tous les matchs dans la caméra tactique et je peux les télécharger à partir de Espagne pour surveiller à la fois les joueurs individuels et les passes de jeu. je filtre comme tu veux Lewis selon leur façon de travailler et je le commande. Le temps qu’ils ont là-bas est limité car c’est une réunion tous les trois jours. Ils doivent analyser notre jeu, l’entraînement et un peu au jour le jour. Très peu de temps pour faire un suivi exhaustif », précise-t-il. Gabi.

Travail 24 heures

L’une des bonnes choses à propos Fédération arrêter Gabi dans Espagne c’est qu’il y a des techniciens qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. “Ici le changement d’heure est bon pour nous parce que le FIFA Il faut environ deux heures pour télécharger chaque jeu et cela me permet de travailler pendant la journée, qui est la nuit du Tokyo. Quand ils commencent à travailler là-bas, ils ont toutes les fournitures dont ils ont besoin », dit-il.

Enfin, sur le fait qu’une équipe puissante joue en quarts de finale, il affirme : “Le physique dure un moment. Si vous vous créez des occasions et que vous êtes là, à la fin le danger vient. Il faut continuer dans cette même dynamique.”