Football | Jeux Olympiques : L’équipe olympique, plus optimiste que jamais

Il est vrai que le résultat du premier match n’était pas le meilleur et que les blessures de Dani Ceballos et scar Mingueza Ils ont été un bâton très sérieux pour l’équipe. Lewis de la source Il est à court de l’un des footballeurs de la plus haute qualité qui était en meilleure forme et du défenseur wild card. Le culé était venu occuper les postes de latéral et central, mais comme le madridista tout indique qu’il ne pourra pas être dans le vert jusqu’à la lutte pour les médailles.

Malgré le fait que depuis le début l’inquiétude était maximale, la vérité est qu’au fil des heures, cela ne s’est pas amélioré. Gonflement de la cheville de Ceballos Il a à peine diminué et avec la Mingueza il faut faire preuve d’une extrême prudence.

Quoi qu’il en soit, après avoir fait de l’autocritique et connaître l’équipe qui a besoin d’une plus grande vitesse dans le jeu, plus de précision et augmenter sa clarté dans les derniers mètres, il y a plusieurs raisons d’être optimiste dans un tournoi qui vient de commencer.

Une victoire contre l’Australie et nous pouvons être leaders

Étant des résultats, la première raison d’être optimiste est le fait que si une victoire est remportée contre l’Australie, l’équipe pourrait devenir le leader de Sapporo. Le triomphe de l’ensemble Aussie face à Argentine le fait au cas où ceux de Luis de la Fuente ajouter une victoire, aucune des quatre équipes du groupe ne peut atteindre le troisième match avec six points.

Mexique, or après avoir commencé à dessiner

Restant pragmatique, l’équipe nationale peut se refléter dans l’équipe de Mexique en 2012. Le Tri n’est pas allé au-delà de l’égalité lors de ses débuts contre Corée du sud, également à zéro, dans un match joué en Newcastle. L’équipe Aztec n’a pas performé à son meilleur niveau à ses débuts mais a fini par être le leader de son groupe après avoir battu Gabon et Suisse. Plus tard Sénégal, Japon et Brésil ils étaient ses victimes. Évidemment, depuis le tournoi Espagne nous ne parlons même pas.

Capacité de réaction à l’épreuve des bombes

L’épine dorsale de cette équipe est formée par l’équipe qui a remporté l’European Under 19 en 2015 et l’under 21 en 2019. Dans les deux cas, des joueurs tels que Unai Simon, Jesús Vallejo, Mikel Merino, Dani Ceballos ou un Marco Asensio que malgré ne pas jouer dans Italie il est membre à part entière de cette génération. Au Grèce, où il s’est joué en 2015, le deuxième match a été perdu et la fin de la phase de groupes a été atteinte avec la passe en jeu. Ce n’était pas raté et le tournoi était gagné. La pression s’est accrue pour tout ce groupe auquel les joueurs aiment Oyarzabal, Rafa Mir et Olmo quatre ans plus tard. Au Bologne ils ont commencé à perdre contre l’équipe locale et l’équipe ne s’est pas effondrée. Ils ont battu la Belgique lors du match suivant et ont fini par écraser Pologne, France et Allemagne.

Ainsi, il a été démontré que ces joueurs appartiennent à des générations d’équipes championnes. Ce sont des footballeurs habitués à gagner dans les catégories inférieures et c’est ainsi que cela se verra dans ces Jeux olympiques.

Probablement l’équipement de la plus haute qualité

On en parlait avant le début du tournoi et peu importe combien Egypte, les sensations sont les mêmes. Il n’y a pas de sélection dans le Jeux olympiques avec d’aussi bons joueurs que lui Espagne. Les footballeurs aiment Asensio, Merino, Eric García, Oyarzabal, Pedri ou Olmo Ils ont montré au cours de leur courte carrière qu’ils sont capables de décider n’importe quel type de match.

L’équipe ira à plus

Aucune équipe ne performe à son plus haut niveau lors de son premier match de pré-saison et personne n’est capable de montrer sa meilleure version lors de sa première date de compétition. Si à cela on ajoute qu’une bonne partie de l’effectif a à peine eu le temps de s’entraîner et que l’autre a dû faire une préparation expresse pour la période de l’année où nous sommes, il ne fait aucun doute que l’équipe va Suite.

Au fur et à mesure des entraînements et des minutes de compétition, les joueurs remarqueront cette fraîcheur dans les jambes nécessaire pour trouver la précision dans le jeu et la rapidité avec laquelle achever un éventuel rival.

Illusion et confiance

Cette section est peut-être la plus importante. Les footballeurs sont en Tokyo parce que chacun d’entre eux voulait être ici. En fait, l’envie de jouer les Jeux et de se battre pour une médaille d’or olympique est maximale. Ceux de la Eurocoupe ils ont demandé à venir plus tôt que Luis de la Fuente Il leur a dit ainsi que ceux qui n’ont pas joué le tournoi continental ont travaillé au cours des semaines précédentes sur leurs vacances respectives.

De plus, l’équipe est consciente qu’elle a des footballeurs de haut niveau et donc, la confiance est énorme. Ils savent que tous les footballeurs peuvent décider des matches et que le match nul contre Egypte C’est seulement un résultat qui pourrait être donné, mais ils jouent avec le filet des deux matchs restants dans le groupe. Ils dépendent d’eux-mêmes pour être en quarts de finale.