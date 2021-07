Football | Jeux Olympiques : les comptes de l’Espagne pour être en quarts de finale : cela peut arriver même en perdant

Espagne sera joué avant Argentine dans Saitama le passage aux quarts de finale de la Jeux olympiques. L’équipe espagnole arrive après avoir fait match nul contre Egypte et gagner Australie et donc c’est à lui d’accéder au tour suivant. Mais la vérité est qu’il existe plusieurs combinaisons pour que celles de Luis de la Fuente finir par mettre les pieds dans les séries éliminatoires.

Sans aucun doute, le compte le plus simple est celui qui remporte le match contre L’Albiceleste. Oui Espagne remporte sa deuxième victoire consécutive serait à moins de sept points de terminer en tant que leader du groupe. Le second du groupe d serait mesuré.

Avec un tirage au sort, vous pouvez également accéder en tant que chefs de groupe, mais vous devrez alors gagner ou tirer au sort Egypte en vue de Australie dans l’autre crash de groupe. Si nous signons des tables devant Argentine la première phase se terminerait avec cinq points et notre rival en atteindrait quatre. D’un autre côté, Australie ajouterait quatre en cas d’égalité et Egypte Je ne serais jamais un rival de Espagne tant que ceux de Luis de la Fuente But.

Enfin, n’excluons pas le fait que Espagne pourrait continuer à se qualifier pour les médailles en perdant Saitama. Au début, la défaite devrait être de 0-1 et dans l’autre affrontement, il devrait gagner Egypte par 1-0. Mais il y a plus de conditions.

En tant que compétition FIFA quel est le tournoi de football de la Jeux olympiques, en cas d’égalité de points, c’est la différence de buts obtenus dans tous les matches de poule entre les équipes concernées qui décide. Si un vainqueur ne sort pas, il ira au plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de poules entre les équipes en question et si un vainqueur n’est toujours pas trouvé, il ira aux prix de la discipline. Ainsi, le plus grand nombre de points obtenus pour comportement sportif serait utilisé en fonction du nombre de cartons rouges et jaunes reçus lors des matches de poule. Cela s’additionnerait comme ça. Premier jaune, un point de moins, deuxième jaune et rouge trois points de moins, rouge direct quatre points de moins et un jaune et rouge direct cinq points de moins.

Enfin, si cela ne suffisait pas, un tirage effectué par le FIFA.

Pour tout cela, une défaite de Espagne pas de cartes accompagnées d’une victoire de Egypte 1-0 donnerait la passe à l’équipe nationale pour le fair-play.