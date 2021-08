Football | Jeux Olympiques : Les noms d’une médaille d’argent déjà valorisée comme il se doit

Sans aucun doute, la force de l’équipe a conduit à Espagne sur le podium aux Jeux olympiques de Tokyo. En équipe nationale, la garde-robe était la clé dans des matchs compliqués. La grande qualité de tous les footballeurs à faire tourner une équipe qui a subi des coups durs sous forme de blessures et le fait de concourir dans le même sens dès le premier instant. Le groupe était mentalisé pour chercher un or qui leur échappait dans l’extension.

Mais malgré le fait que l’arme principale de l’équipe olympique était le groupe, il ne faut pas oublier certains des noms propres qui ont été déterminants dans ce championnat.

Mikel Oyarzabal

L’agresseur du Société réelle a publié la boîte de notation pour l’équipe nationale. Avec le sien tant avant Australie la bouteille de cava a été débouchée et la tranquillité est revenue à une équipe qui avait trop souffert lors de sa première contre Egypte. En finale, il a donné des ailes à l’Espagne avec un superbe but après un centre de Soler. Son mouvement constant entre les lignes et le fait que certaines défenses rivales ne savaient pas marquer, ont conduit à de nombreuses occasions de marquer et seul un manque d’efficacité l’a empêché d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat.

Luis de la Fuente l’a choisi comme avant-centre comme il l’a fait dans le Européen de moins de 21 ans de Italie 2019 et a participé à une bonne partie des pièces clés du tournoi. Il a marqué le match nul contre Côte d’Ivoire, a commencé le jeu du but de Asensio en demi-finale avant Japon et mettre les tables à la fin.

Rafa mir

Sans sa présence sur le green Espagne Je n’aurais pas pu me battre pour les médailles. En vue de Egypte touché le but, devant Australie était fondamental dans les deux Oyarzabal et contre Côte d’Ivoire Il a fait sortir le démon qu’il porte à l’intérieur. Une minute lui a suffi pour briser l’avantage de Côte d’Ivoire en quarts de finale et forcer une prolongation dans laquelle il a fini par marquer.

Martin Zubimendi

Le phare de l’équipe nationale a été Martin Zubimendi. Il a été décidé que le réaliste ne serait pas dans le premier match par précaution en raison d’un certain malaise au niveau du psoas et la décision ne pouvait pas être plus réussie. Le milieu de terrain basque prenait possession du médullaire à chaque fois qu’il sautait sur le terrain. Un luxe pour ses collègues défenseurs de sortir le ballon et un privilège pour les attaquants, qui savaient qu’avoir Donostia derrière, c’est jouer avec un filet.

Marco Asensio

Il est arrivé aux Jeux Olympiques avec l’affiche du leader de l’équipe nationale. Son statut de vétéran et le besoin de s’affirmer en tant que footballeur ont fait de lui l’un des grands espoirs du staff technique, mais il n’a guère eu de continuité. Sa luminosité était au compte-gouttes. Sans déborder sur l’herbe, il a été précis avec le ballon aux pieds pour aider et trouver le but rival, ce qu’il a fait contre le Japon.

Mais on demande bien plus à un footballeur comme lui. Il a donné de meilleurs résultats lorsqu’il était remplaçant que lorsqu’il a commencé. Il a été marqué lors du premier but du Brésil lors de la finale.

Pau Torres et Eric Garcia

Pour parler de Pau Torres et Eric Garcia il doit être fait dans son ensemble. Les deux ont partagé des costumes et une démarcation au cours des deux derniers mois et demi. Ils étaient dans le Eurocoupe et ils ont pris le boulon au Jeux olympiques, où ils ont tenu un grand championnat jusqu’à ce qu’en finale ils n’aient pas évité le but de Cunha. Une erreur en six matchs n’est pas un mauvais pourcentage, mais ils n’ont pas eu de chance que cela coûte de l’or.

Côté jeu, ils étaient chargés de lancer l’attaque avec une sortie de balle imbattable. De plus, ils étaient une assurance derrière grâce à leur positionnement parfait et leur capacité à des duels directs avec des rivaux. À Espagne il n’était pas essoufflé avec des pertes en zone dangereuse.

Unai Simon

Jésus Vallejo

Le défenseur aragonais a été particulièrement marqué par le jeu qui signifiait le deuxième but du Brésil en finale. Il manquait de force dans une action qui l’exigeait. Il a dû jouer dans une position où il ne joue pas régulièrement et a souffert contre des joueurs rapides. Au-delà, c’était le ciment de l’équipe en permanence. Il a servi comme capitaine.

Luis de la Fuente

L’entraîneur espagnol a fait une liste d’effectifs enviée par le reste des équipes. Il a misé sur six joueurs de l’absolu malgré l’usure qu’ils ont accumulée pour avoir joué le Eurocoupe et il ne s’est pas coupé en envoyant des joueurs importants sur le banc ou dans les tribunes.

Asensio il a été exclu des onze à deux reprises et a montré un meilleur niveau en sortant du banc, Mérinos a été omis de la liste devant Australie et Zubimendi, l’un des footballeurs les plus jeunes et les plus dignes de confiance Lewis, c’était le phare de Espagne. Peut-être que son péché pourrait être d’insister trop avec Asensio comme partant alors que les Baléares n’ont pas répondu au début.