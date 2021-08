Football | Jeux Olympiques : les pénalités mettent le Brésil dans la lutte pour l’or

Le Brésil continue de rêver de revalider le titre olympique. La ‘verdeamarela’ a remporté le Mexique 4-1 aux tirs au but. Ce devait être les lancers de 11 mètres qui ont décidé la première demi-finale de ces Jeux Olympiques après un match gris entre les deux équipes. Cariocas et Aztecas n’ont pas été en mesure d’ouvrir le score dans le match de 120 minutes.

En première mi-temps, les mesures d’ouverture étaient pour les Brésiliens, mais après un penalty signalé par Kabakov que le même arbitre a rectifié après avoir vu dans le VAR, l’équipe de Jardine s’est effondrée. A partir de ce moment, les Mexicains ont eu les meilleures occasions, mais ils n’ont pas réussi à atteindre le but de Santos.

Après la pause, le rythme du jeu a complètement chuté et les occasions ont disparu. Jusqu’à la dernière ligne droite où Richarlison pouvait décider du match avec un ballon sur le poteau. En prolongation plus du même, peu de rythme et aucune chance claire. Tout s’est joué aux tirs au but, où le plus grand succès des Brésiliens qui ont réalisé leurs quatre tirs (Alves, Martinelli, Guimaraes et Reinier) leur a donné la passe face à une équipe mexicaine qui n’a fait que transformer le tir de Rodriguez. Aguirre et Vásquez ont échoué, le Brésil se battra pour l’or à Yokohama et le Mexique devra se contenter de la lutte pour le bronze.