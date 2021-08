Football | Jeux Olympiques : l’Espagne est territoire d’extension : six sur six cet été

in

Souffrir. Mot auquel tout le football espagnol s’est habitué cet été après ce qui s’est passé au Championnat d’Europe avec l’équipe senior et aux Jeux Olympiques avec l’équipe de Luis de la Fuente. Deux tournois dans lesquels La Roja a mêlé un bon football à l’excitation de résultats incertains.

En fait, dans aucun des six matches à élimination directe que l’Espagne a disputés entre ces deux tournois, le résultat n’a été décidé au bout de 90 minutes. Tous sont allés aux prolongations et deux d’entre eux ont décidé par des tirs au but, payant l’équipe nationale à l’agonie.

En Championnat d’Europe, l’Espagne a retiré deux de ses trois engagements après avoir battu la Croatie 3-5 au bout de 120 minutes. En quart de finale, les hommes de Luis Enrique ont dû recourir aux tirs au but pour battre la Suisse et en demi-finale le 11 mètres a condamné l’équipe face à l’Italie.

A Tokyo, l’équipe nationale a souffert en quart de finale contre la Côte d’Ivoire, qu’elle a fini par battre 5-3. Et seul un tir d’Asensio à la 115e minute a pu ouvrir la boîte face au Japon en demi-finale. Une façon de plus de faire démarrer les jeux, même si c’est dans la souffrance.