Football | Jeux Olympiques : l’Espagne, la fierté de l’Europe

Depuis que Espagne a obtenu l’or olympique en Barcelone 92, aucune équipe européenne n’a été en mesure de répéter le succès. Le Nigeria a remporté le titre quatre ans plus tard en Atlanta, le Cameroun est monté sur la plus haute marche du podium en Sydney 2000 après avoir imposé Espagne à la fin, Argentine doublé Athènes et Pékin, le carillon de Mexique dans Londres 2012 Oui Brésil n’a pas échoué dans sa maison Rio de Janeiro.

À l’époque en raison du physique des Africains, plus tard en raison de la qualité supérieure des Argentins et plus tard en raison du bon jeu des Aztèques et des Brésiliens, la vérité est que les pays européens n’ont pas été à la hauteur dans un championnat aussi important. trop longtemps comme ceux Jeux olympiques.

29 ans se sont écoulés depuis le fameux but de Kiko à Barcelone 92, plus qu’assez de temps pour rêver à nouveau en équipe nationale. Pour cela, une équipe pleine de stars a été constituée et en mesure de se battre avec n’importe quel rival qui prend de l’avance. Après avoir passé la phase de groupes, la prochaine pierre sera la toujours dangereuse Côte d’Ivoire, l’un des représentants africains.

Et pour mettre fin à la série de défaites des équipes européennes, il n’aura pas trop d’aide Espagne. L’équipe de Luis de la Fuente est le seul de Vieux continent toujours vivant dans le Jeux olympiques. Sans voisins qui peuvent prêter main-forte, les Espagnols devront s’imposer sur ce qui précède Côte d’Ivoire, Japon, Nouvelle-Zélande, Brésil, Égypte, Corée du Sud et Mexique. À la maison, vous verrez des sélections telles que Allemagne, France ou Roumanie.

Le milaniste Kessie, le madridista Kubo, le vétéran Alves ou la Bétique Lainez sont quelques-uns des footballeurs qui peuvent mettre une équipe en difficulté Espagne il a entre les mains pour mettre fin à la malédiction continentale.