Football | Jeux Olympiques : l’Espagne marque à nouveau aux Jeux Olympiques 21 ans plus tard

Sidney et Sapporo ils sont séparés de 8614 kilomètres et désormais liés par le football espagnol. La ville japonaise prend le relais de l’Australienne 21 ans plus tard. Oyarzabal prend le témoin de Gabri en tant que nouveau buteur dans environ Jeux olympiques. Cinq éditions de tournois olympiques ont dû être organisées et Espagne participer à deux d’entre eux pour que le footballeur de Saint-Sébastien permette aux supporters espagnols de célébrer un but.

L’ancien joueur de la Barcelone il a marqué le 0-2 de la finale peu avant la pause. j’avais d’abord avancé Xavi à l’équipe de Iñaki Saez dans un final qui a pris une tournure totalement inattendue au deuxième acte. Amaya eu le malheur de composer sur sa propre porte, Etoo égalisé le concours et entre une série d’actions controversées qui se sont terminées par Angle éjecté et une séance de tirs au but fatidique, l’or est allé à Cameroun.

L’argent a laissé un mauvais goût en bouche, mais le mérite de l’équipe a fini par être valorisé. En outre, Michel-Ange Angulo il se souvient de l’une des caractéristiques de cette équipe, commentant que “contrairement à maintenant et au reste des équipes nationales, à notre époque, il a été décidé qu’il ne devrait pas s’agir de joueurs de plus de 23 ans et nous jouions contre des rivaux très prestigieux”.

Les années ont passé et nous n’avions pas de représentation à Athènes et nous ne nous sommes pas qualifiés pour Pékin 2008. On attend jusqu’à 12 ans pour taper dans un ballon dans un tournoi olympique. Et la vérité est que dans Londres nous n’avons pas fait beaucoup plus que cela. En trois matchs Espagne Il n’a pas réussi à marquer une seule fois. Japon et Honduras Ils nous ont battus 1-0 et sans aucune option pour aller en quarts de finale, nous avons signé un match nul sans déplacer le score contre Maroc.

Maintenant après Egypte nous empêchait de traverser sa défense peuplée et nous frôlions le but d’un tir de Ceballos au bâton et une belle tête de Rafa mir, L’équipe de Luis de la Fuente il n’a pas raté sa seconde chance. Oyarzabla a ramené la normalité au football espagnol.