Football | Jeux olympiques : l’Espagne se calme

Mis à jour 04/08/2021 – 04:08

Mieux vaut tard que jamais, dit le sage proverbe espagnol qui est plus actuel si possible. Au cours de cet été, il a pu s’adapter au monde du football et annoncer un “meilleur prolongation que jamais”, puisque jusqu’à cinq matchs de l’une de nos équipes ont dû se décider après la 90e minute.

Sous la tutelle de Luis Enrique autrefois Eurocoupe est tombé dans le temps supplémentaire Croatie et Suisse tandis que Italie il nous a éliminés du point de penalty. Les Balkans ont fait peur à nos corps alors que l’équipe nationale avait le jeu plus que contrôlé. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé dans Miyagi la semaine dernière, quand était-ce Côte d’Ivoire celui qui a testé la capacité de réaction de Espagne.

En plus du duel susmentionné contre les Africains, l’équipe olympique a poussé à l’extrême Japon, équipe qui ne pouvait pas supporter l’attraction de Espagne et malgré la recherche du point de penalty en échangeant ses deux joueurs les plus talentueux contre deux footballeurs qui se distinguent par leur physique, il a été battu cinq minutes avant la fin.

Ainsi, les minutes de compétition sont accumulées pour le Pedri, Pau Torres, Dani Olmo, Oyarzabal, Unai Simón ou Eric Garcia.

Pedro s’approche du record

Un cas curieux sera celui de Pedro samedi prochain. A toutes les minutes supplémentaires qu’il a jouées, au fait d’avoir joué avec lui Barcelone deux extensions dans Copa del Rey et pour pouvoir alterner entre différentes équipes, il faut savoir qu’avec la finale olympique il y aura 73 matchs qu’il aura dans son casier durant la saison. Il deviendra le joueur du continent qui aura eu le plus d’apparitions officielles, quelque chose qu’il porte naturellement et est conscient qu’il est jeune et qu’il se remet sans problème.

Dans tous les cas, tant que nous continuons à gagner, ce n’est pas un gros problème que le temps supplémentaire soit utilisé pour remporter des médailles.