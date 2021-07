Football | Jeux Olympiques : l’Espagne s’entraîne avec Mingueza et sans Ceballos

Mis à jour le 27/07/2021 – 15:20

Avec Oscar Mingueza mais sans Dani ceballos formé l’équipe espagnole à Tokyo préparer le match de ce mercredi contre Argentine dans Saitama. L’ensemble des Luis de la Fuente affronte le dernier match de la phase de groupes dans le but d’atteindre les quarts de finale de la Jeux olympiques.

Le joueur du Barça s’entraînera dans l’effectif mais il est encore trop tôt pour qu’il débute dans le onze de départ. Par conséquent, il sera Oscar Gil celui qui occupe à nouveau le côté droit comme il l’a fait dans le match contre Australie après la blessure de Mingueza.

L’entraîneur riojanais a déjà prévenu qu’il procéderait à nouveau à des changements dans l’équipe avec l’idée de donner de la fraîcheur aux jambes et ainsi profiter de la qualité et de la pleine confiance de toute l’équipe.

Dans les onze de départ, ils seront Simon sous des bâtons, Pau Torres et Eric Garcia au centre de l’arrière, Martin Zubimendi continuera avec Pedro dans la zone de création avec le doute sur la continuité de faire habituellement et dans l’attaque arriveraient les doutes. Asensio pourrait entrer au lieu de Puado, Orme pourrait changer sa démarcation afin que Rafa mir entrer dans le point d’attaque et Oyarzabal il pourrait tomber à la bande.

Ainsi, à la recherche du but et avec un tonus plus physique au fil des jours, Espagne Il arrive au troisième match avec un bon feeling et l’idée de juste chercher une victoire qui leur donne la passe.