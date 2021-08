Football | Jeux Olympiques : Lettre à ma grand-mère Pilar

Bonjour yaya, j’imagine que vous l’avez déjà découvert, mais comme je suis très loin de Saragosse et d’ici je ne peux vous parler qu’en ligne et vous ne pouvez pas utiliser le téléphone traditionnel comme nous le faisons toujours, je voudrais vous dire que je vais jouer l’un des derniers Jeux olympiques. Je suis très excité. Arriver ici n’a pas été facile et nous avons travaillé dur. Vous savez déjà que notre truc est de faire de notre mieux pour nous battre pour chaque victoire et c’est ce que nous faisons. De plus, ici, j’ai retrouvé de vieux amis avec qui j’ai beaucoup aimé le football. Avec eux j’ai gagné le Européen des moins de 19 ans et Européen des moins de 21 ans, tu sais, quand j’étais dans Grèce et en Italie.

J’ai également rencontré de nouveaux coéquipiers qui sont des phénomènes sur et en dehors du terrain. j’ai un Ivan Villar comme colocataire, un galicien comme vous.

Je sais qu’il est difficile de me parler ces jours-ci à cause du changement d’heure et parce que nous sommes très loin, mais nous sentons vraiment que vous êtes très proche. A travers les fameux réseaux sociaux dont tu m’entends parler, nous recevons des milliers d’expressions d’affection et toutes nous donneront la force de conquérir Brésil.

Il n’y a plus rien pour revenir Espagne. Dans quelques jours je serai là et j’espère que ce sera avec l’or.

Je sais que vous nous soutiendrez comme vous le faites toujours depuis Saragosse avec une bougie allumée et qu’avez-vous demandé au Vierge du Pilar pour nous aider et nous protéger.

je t’aime tellement yaya.