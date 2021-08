Football | Jeux Olympiques : Luis de la Fuente : “Demain on fera un pas de plus, je ne vois pas de plafond pour cette équipe”

Luis de la Fuente passé en revue l’actualité de la sélection en pré-match contre Japon.

Sensations. Nous sommes très excités et motivés, impatients de jouer un match aussi important et conscients que nous affrontons un adversaire très coriace, nous jouons les demi-finales. Vouloir vivre cette expérience et cette rencontre”.

Asensio: “Marco est un footballeur très important pour nous sur le terrain, dans le nanquillo et dans les tribunes, tout comme les autres, je ne peux pas dire s’il jouera demain au départ. Il faut attendre l’entraînement d’aujourd’hui. attendez”.

Ceballos: “Dani évolue fantastiquement bien et nous espérons qu’il pourra s’entraîner normalement, Mingueza est presque certainement absent pour le reste du championnat”.

Les clés du jeu de demain: « Ce match a peu de similitudes avec le premier match que nous avons joué à notre arrivée. Nous accumulions donc les charges de travail, avec seulement 14 joueurs qui n’avaient pas joué ensemble, notre condition physique n’était pas optimale et nous nous sommes améliorés au fil des matchs. Notre coexistence nous a donné un plus grand sens du groupe et nous espérons donner une meilleure version pour battre un grand niveau comme le Japon. »

Planification d’équipe: “Nous suivons le plan prévu, ce que nous pensions allait se réaliser. La charge de travail de Benidorm est très bien arrivée mais nous devons acquérir la forme en fonction des matchs joués. Du jour du Japon au dernier de la Côte d’Ivoire le L’équipe s’est beaucoup améliorée en termes de sensations et de données objectives. Aujourd’hui, elles sont plus rapides et couvrent plus de distance. ”

Plan établi: “Nous sommes très heureux, demain nous ferons un pas en avant. Je ne vois pas de plafond pour cette équipe, c’est une grande équipe, nous sommes capables de nous battre pour le maximum comme nous le faisons et nous allons essayer de donner le meilleure version de nous-mêmes pour vaincre un rival aussi coriace que le Japon.”