Football | Jeux olympiques : Luis de la Fuente : “Il a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques, presque rien”

Luis de la Fuente analysé les performances de Espagne dans les Jeux olympiques de Tokyo.

Alexandre Blanc: « Dans les sports collectifs, le plus difficile est de se qualifier, alors c’est difficile de faire une bonne équipe et vous avez formé une famille. Vous avez concouru et vous devez être fier de ce que vous avez fait, nous avons une équipe extraordinaire qui garantit l’avenir du sport espagnol. La médaille d’argent, je sais que ça fait mal, mais je vais rester sur le chemin que vous avez parcouru. Je suis fier de vous voir vous battre pour l’Espagne. Tous les Espagnols doivent vous applaudir, merci pour le voyage , les Jeux Olympiques et ce dont vous nous faites rêver. Vous êtes un luxe pour le sport espagnol. L’important c’est ce que vous faites. “

La réponse de Luis à Alejandro: “Vos propos sont une source de fierté pour toute cette équipe qui a travaillé pendant ces 40 jours. Nous avons gagné une médaille d’argent, je comprends qu’à la fin du jeu il y a un sentiment de tristesse, mais ils ont gagné une médaille d’argent aux Jeux Olympiques, presque rien. C’est une fierté de diriger ce groupe de joueurs”.

Critiques sur Vallejo : “Il n’y a rien à reprocher à personne, il n’y a pas de critique, le football est comme il est et hier nous avons joué, nous avions raison et nous avons tous échoué. Jésus est un exemple à bien des égards et nous devons juste le remercier pour son dévouement et camaraderie.”

Expérience de jeux: « Pour moi, cela a été l’expérience la plus importante que j’ai eue au niveau professionnel. Nous travaillons depuis 2017, depuis que nous avons commencé à nous qualifier pour le prochain Championnat d’Europe, c’est très long et exigeant. La compétition est d’une haut niveau. Sur le plan personnel, les Jeux sont une leçon de vie, pour comprendre que nous tous dans cette vie sommes égaux, athlètes, et avec les mêmes droits et obligations ».

Médaille d’argent: “La critique est un peu libre, il y a du positif et du négatif, il me reste celui qui comprend le mérite d’obtenir une médaille d’argent aux Jeux Olympiques. On n’a jamais enlevé les favoris et on s’est promis de se battre pour l’or.”