Football | Jeux Olympiques : Luis de la Fuente : « Il est temps de profiter d’un événement unique »

Luis de la Fuente analysé l’actualité de l’équipe espagnole avant le match contre Brésil de ce samedi.

Préparation du match: “Avec la normalité, calmez-vous, il est temps de profiter de l’opportunité que le football nous donne de vivre un événement unique, nous avons beaucoup souffert pour en arriver ici et nous y faisons face sans pression pour mieux performer. Avec tout le personnel dans un seul optimal condition. Nous sommes ravis d’être ici. “

Ceballos: ” Que nous parlions de Dani à ce stade après la blessure qu’il a eue il y a quelques jours est miraculeux, l’évolution qu’il a eue a été surprenante et c’est bien de penser qu’il peut avoir des minutes, il faut voir comment il évolue cet après-midi, il progresse d’heure en heure. Mais qu’il soit sur le terrain ou dans les tribunes, il est très important pour nous et il sera un formidable soutien pour le reste des coéquipiers lorsqu’il s’agira de rivaliser avec les exigences qui ce jeu exige de nous.

Avantages pour battre le Brésil: « Nous sommes très équilibrés, nous connaissons aussi l’équipe brésilienne, nous avons beaucoup étudié et nos analystes ont fait un travail exceptionnel. Cela nous permettra de connaître plus facilement ces détails qui nous échappent parfois à l’analyse générale. Je ne connais pas le cœur de nos footballeurs et je le connais, je sais ce qu’ils peuvent livrer contre un match aussi important que celui-ci, j’espère que nous pourrons le prouver et que nous sommes prêts à concourir au plus haut niveau.”

Fin de cycle: “Mon bilan est de ressentir une fierté difficile à expliquer, tellement formidable d’avoir été entraîné et de faire partie de cette génération de footballeurs que j’ai qualifiée d’irrépétable. Ils ont marqué l’histoire, ils la font et ils vont la faire est une fierté de faire partie de cette petite partie professionnelle et je suis ravi de clore ce cycle avec eux, même si le football nous donnera sûrement plus d’opportunités et nous pourrons travailler ensemble à un moment donné”.

Unai Simon et Santos: “Nous avons le privilège d’avoir un gardien comme Unai Simón. En plus d’être un grand gardien de grand prestige, c’est une personne formidable, il fait partie d’un groupe qui est une famille, cela nous donne une garantie totale d’avoir un gardien de ses caractéristiques, commencer à construire un bâtiment solvable. Santos, comme toute l’équipe brésilienne, est un gardien de but vétéran, qui connaît le football avec une expérience professionnelle et donne sécurité, tranquillité … Les deux équipes ont deux gardiens merveilleux et deux équipes très bonnes, d’un bon niveau de football”.