Football | Jeux Olympiques : Luis de la Fuente : “Il faut oxygéner l’équipe, donner une nouvelle impulsion”

Mis à jour 24/07/2021 – 14:21

Toujours optimiste Luis de la Fuente analysé la situation de l’équipe espagnole avant le match contre Australie.

Illusion: “Vous pouvez me voir sourire. Nous sommes toujours très excités, heureux et impatients du match très important que nous avons demain. L’esprit et l’atmosphère dans le vestiaire sont fantastiques, vous pouvez déjà entendre la musique.”

Rival: “Nous nous attendions à un autre match très difficile. Nous avons vu comment l’Australie est utilisée contre l’Argentine et c’était un plaisir footballistique de voir comment il avait si bien assimilé les concepts du football et qu’il allait exiger le plus de nous. Pour pénétrer notre groupe de travail C’est que c’est notre finale. C’est un match qui doit être affronté avec intégrité et responsabilité, sachant que notre avenir réside dans ce match. “

Changements: “Oui. Pas parce que la performance n’était pas bonne ou parce que je suis mécontent d’eux. On comprend qu’il faut oxygéner l’équipe, donner un nouvel élan. J’ai toujours dit que j’avais une telle confiance en tous ceux qui sont là qu’il y n’est pas peur de faire des changements”.

Ceballos et Mingueza: “Nous sommes heureux de l’évolution de ces joueurs, car les blessures ne sont pas à court terme, mais nous sommes très excités car ils ont très bien évolué et ils sont vus avec un esprit et une attitude très positifs. Nous allons leur donner une opportunité de les laisser être à nouveau avec nous, nous allons donc devoir atteindre la finale. »

Conclusion: « Le match de l’Egypte était comme nous l’avions dessiné. Un adversaire très coriace avec une condition physique très importante et nous sommes encore en train de faire des sensations. Dans d’autres compétitions cela nous est déjà arrivé, nous sommes passés de moins en plus clairement La charge de travail de l’Egypte a été très bonne pour nous pour que le prochain match nous affronte mieux, et ainsi de suite. Nous sommes calmes car notre expérience nous dit que dans ce type de compétition, au fur et à mesure que les entraînements et les matchs se développent, nous allons beaucoup nous améliorer”.

critiques: Nous savons qu’il faut ajouter une série de points pour passer à la phase suivante, et c’est ce que nous devons faire. Non pas que j’aime tout lire, mais cette fois je suis resté un peu en dehors des commentaires. On savait que gagner ou faire match nul on n’allait être sûr de rien”.

Australie: C’est une équipe très forte physiquement et rapide. Ils se démarquent par leurs inconvénients et leurs transitions rapides. Vous devez vous concentrer sur la vitesse dont ils disposent et sur leurs retraits qu’ils effectuent efficacement. Ensuite, ils ont aussi des joueurs de qualité. Contre l’Argentine, nous avons été surpris par le niveau de certains footballeurs.

Dureté dans le jeu: “La responsabilité incombe à l’arbitre et à ceux qui l’aident de la VAR. Je défends la VAR, mais bien utilisé, je n’aime pas que les choses soient dites un jour et puis le lendemain les lectures sur le terrain sont différentes. be juste et nous qui voulons jouer au football sommes protégés. »

Ceballos et Mingueza: “L’évolution de Ceballos est une très bonne nouvelle, je dois être prudent, mais avec l’attitude des joueurs et le travail de l’équipe médicale, cela nous rend optimiste. Nous allons tout faire pour qu’ils puissent participer et avoir option.

Communication avec la FIFA après la décision du VAR: “Ils ne nous ont rien dit et nous ne nous y attendons pas. Ils n’ont aucune explication à donner, nous espérons que la performance est telle qu’elle correspond à l’utilisation de la VAR.

Quoi de neuf en Espagne ?: « Nous allons voir une équipe qui va beaucoup améliorer ses performances physiques et qui s’accompagnera de meilleures situations de jeu, plus de circulation de ballon et plus de finitions. L’équipe est meilleure qu’il y a trois jours et je suis convaincu que nous pourra atteindre le meilleur niveau que nous puissions montrer à ce stade, car je suis sûr que lors du prochain match, nous pourrons être meilleurs. »