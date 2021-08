Football | Jeux Olympiques : Luis de la Fuente : “Marco a fait ce qu’il avait à faire, mais je n’attends rien de moins de lui”

Luis de la Fuente analysé la victoire de Espagne en vue de Japon et le passage à la fin de la Jeux olympiques.

Sensations: « Être assuré d’une médaille est un bonheur et nous allons nous battre pour l’or, nous sommes venus avec l’idée d’être en finale et nous allons essayer de remporter la victoire. C’était un match de haut niveau avec deux grandes équipes en compétition pour la finale “Personne ne voulait trop risquer, c’est le jeu qui se déroule en demi-finale. Nous l’avons très bien interprété et nous avons été de justes gagnants. Je félicite le Japon pour la bonne équipe dont il dispose et tout les travailleurs de la Fédération qui ont travaillé si dur.”

Souffrance: « Je pense qu’il n’est pas incompatible de bien jouer au football et de souffrir, à ce niveau il est impossible de jouer sereinement et tout est très égal. Je suis convaincu que la souffrance est une valeur ajoutée pour ce groupe de joueurs qui jouent très bien, mais qu’ils ont d’autres qualités qui les rendent meilleurs, comme la camaraderie, la personnalité… Ce sont des gens formidables et de très bons joueurs. “

Propriété de Rafa Mir: “Nous cherchions avec lui ce qu’il nous a donné, travailler, presser le rival, intimider et toutes les bonnes choses qu’il a faites. Lui et Marco, Jesus, Bryan, tous… Ils sont exactement importants, la victoire a été pour l’équipe plus que d’un joueur, Marco a fait ce qu’il avait à faire, mais je n’attends rien de moins de lui. Il est très bon, comme Jésus. Il est le meilleur moyen de se justifier de jouer pour son équipes. ”

Ce qu’ils demandent Marco Asensio: “Pour moi c’est normal, je rendrais un mauvais service à un joueur si je ne lui demandais pas cette capacité à résoudre au plus haut niveau il ne serait pas en équipe nationale, je vois ça comme normal. Naturellement. Pas étonnant. Marco est capable de faire ces choses, il peut en faire beaucoup plus, tout comme ses pairs. »

Japon: “Cela m’a semblé une équipe très puissante, très bien travaillée, qui s’est beaucoup améliorée ces dernières années, avec des mécanismes très bien travaillés et c’est un rival important. Ils ont déjà beaucoup de prestige.”

Dévouement: “Je me souviens des personnes qui ont travaillé avec nous et nous ont amenés ici, les protagonistes sont les footballeurs et ils méritent tout. Pour remercier mon équipe d’entraîneurs avec toutes sortes de collaborateurs. À notre président Rubiales qui nous a tout donné en quelque sorte soutien, Molina, Francis Hernández, ils nous ont donné toutes sortes d’installations et nous sommes fiers de former cette grande famille qu’est la Fédération espagnole de football “.