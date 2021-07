Football | Jeux Olympiques : Luis de la Fuente : “Nous avons fait preuve d’une maturité inhabituelle face à l’adversité”

Luis de la Fuente analysé la victoire de Espagne en vue de Côte d’Ivoire et le passage en demi-finale.

Sensation : “Nous sommes heureux, pour le travail, pour la victoire contre une Côte d’Ivoire à laquelle nous nous sommes soumis, ce n’est qu’à cause d’un peu de malchance que le match a été empêché d’aller en prolongation, mais c’est vrai que ça a été bien parce que cet homme ( Rafa Mir) a été le protagoniste et nous avons pu profiter de ce joueur qui donne sa vie pour nous garder en vie jusqu’à la fin de la compétition “.

1-2 à 91: “J’ai pensé à quel point le football était injuste avec une équipe qui était supérieure à la rivale, mais en même temps, lorsque nous avons pu renverser la vapeur, j’ai repris confiance dans le football. Le football rend justice à une grande équipe qui a un comportement sensationnel. Nous avons fait preuve d’une maturité inhabituelle face à l’adversité. “

Changements: “Étonnamment, j’ai vu les joueurs avec plus de fraîcheur que je ne le pensais et je ne voulais pas arrêter le rythme, les joueurs se sont améliorés physiquement. Nous étions un peu limités par le changement au début et en pensant à la prolongation, nous ne pouvions pas se précipiter, la prolongation pourrait être très longue. Nous avons sorti Rafa au bon moment pour qu’il puisse marquer ce but et ne laisse pas à l’adversaire le temps de réagir.

Japon: “Nous allons attendre avec qui nous devons affronter en demi-finale, nous jouons contre eux dans le match de préparation et c’est une équipe très bien combinée avec des joueurs qui jouent en Liga, mais nous allons attendre par respect. “

Mingueza et Simón : “Óscar nous inquiète davantage car il a l’air d’avoir fait plus de dégâts que lors de la blessure précédente. Nous verrons comment il évolue jusqu’à demain, ils feront plus de tests et nous verrons quelle blessure s’est produite. Unai et Martín eu des coups normaux, je ne pense pas qu’il y ait de problèmes. Le truc des Oscars est inquiétant. “