Football | Jeux Olympiques : Luis de la Fuente : “On a un jeu pour être serein”

Luis de la Fuente analysé la victoire de Espagne contre l’Australie lors du deuxième match de la Jeux olympiques.

Déboucher le cava: “Nous générons beaucoup de matchs et d’occasions et évidemment, il nous est difficile de marquer un but. Mais il ne faut rien déboucher, penser que les joueurs quand ils travaillent comme ça acquièrent confiance et sécurité. C’est sûr que ça va nous donner d’autres résultats à l’avenir, mais il est difficile de gagner. Obtenir un ou deux buts est difficile, nous avons un match pour être calme et nous sommes sûrs que les joueurs de qualité que nous avons vont marquer des buts.

Souvenir du match contre la Belgique aux européennes: La situation que nous vivons contre la Belgique nous a aidés à montrer la voie et à continuer à travailler face aux difficultés de tout match. Nous avons dû continuer à parier sur notre idée et nous avons appris que de cette façon, nous surmontons les difficultés.

Mikel mérinos: « Mikel est très important pour nous et aujourd’hui c’était à son tour d’entrer dans ces rotations dont j’ai toujours dit que je suis calme car j’ai confiance en tous mes joueurs.

Qualité des minutes versus quantité: “Je suis très calme, je sais que celui qui a l’opportunité de jouer est toujours des minutes de qualité et cela me donne la tranquillité d’esprit pour faire des changements car je sais que celui qui part apportera beaucoup, nous avons une équipe privilégiée car tout le monde laisse tout dans chaque match. ”

Le but de Mikel: “Je suis très content du but de Mikel, il travaille dur et il méritait de marquer un but, et plus qu’il ne va marquer. C’est le fruit de tous les coéquipiers de marquer des buts, ce qui est le plus important.”