Football | Jeux Olympiques : Mikel Merino : “On savait qu’on allait s’améliorer au final, ce qui donne le rythme, ce sont les minutes de compétition”

Mikel mérinos analysé l’actualité de l’équipe espagnole avant le match contre Brésil.

préparation: “Nous nous préparons de la manière la plus normale possible, c’est un match très important mais c’est un match de football, nous l’affrontons avec la plus grande motivation du monde et avec l’envie de gagner que nous avons toujours eue, c’est ainsi nous avons bien fait jusqu’à présent et c’est comme ça que nous allons bien faire sur celui-ci. “

État physique: “Je me sens bien physiquement, c’est encore une pré-saison même si c’est la pré-saison la plus compétitive que nous allons vivre dans nos vies, nous savions que nous allions nous améliorer au final ce qui vous donne le rythme ce sont les minutes de compétition Je me suis retrouvé beaucoup mieux au fil des matchs de jambes et de moral, voulant que la finale vienne et rivalise avec tous mes coéquipiers”.

Changement d’habitudes après une blessure: “Le problème du dos est vrai qu’il vous fait ouvrir les yeux et réaliser à quel point le corps est important et combien il est parfois fragile. Il vous fait apprécier ce dont vous devez vous occuper, c’est un quotidien travail de jour et j’ai réalisé qu’il faut accorder une attention primordiale au corps, c’est ce que je fais, travailler chaque jour pour passer au niveau supérieur, c’est une habitude qui restera avec moi pour le reste de ma carrière “.

Fin de cycle: “C’est un sentiment étrange, c’était comme hier quand nous avons commencé ce voyage en U19 mais nous avons un monde vivant des expériences uniques ensemble, c’est très agréable de pouvoir rencontrer ce staff technique et mes coéquipiers qui se battent ensemble pour une finale en les jeux olympiques, j’espère que nous pourrons le terminer de la meilleure façon possible et de la même manière que nous avons commencé cela. Atteindre un trophée de la même manière que nous l’avons obtenu à l’époque. Cette étape se termine ici en raison de l’âge, mais nous nous rencontrerons sûrement à l’avenir encore une fois, le monde du football prend de nombreux virages et ce sera en équipe nationale, au niveau des clubs ou partout où nous touchons”.

Le Brésil d’Alves et Richardlison: “Il n’est pas nécessaire de parler du Brésil, il suffit de voir le tournoi qu’ils ont fait, il mérite à lui seul d’être en finale, ils ont fait un tournoi très complet, ils ont des joueurs de grande qualité dans tous leurs lignes. Dani est une Légende en Espagne avec tous les matchs qu’il a joués avec le Barça, il est très important pour l’équipe nationale. Richardlison a marqué beaucoup de buts, avec débordement, mais tout en général. Ils ont beaucoup de qualité, nous gros les joueurs aiment jouer contre ces équipes, nous voulons jouer à ce jeu, nous sommes deux équipes d’un niveau similaire et nous voulons les affronter parce que c’est ainsi que vous arrivez à être parmi les meilleurs. »