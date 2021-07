Football | Jeux Olympiques : Mingueza reprend l’entraînement normalement et vise onze

in

L’équipe espagnole formée à Miyagi préparer la rencontre ce samedi avant Côte d’Ivoire Avec la présence de Oscar Mingueza. Le Catalan a effectué sa deuxième séance d’entraînement consécutive après avoir laissé derrière lui la blessure musculaire qui l’a exclu de la liste lors des deux derniers matchs et vise le onze de départ.

Alors qu’avant Argentine ne voulait pas risquer avec la défense de Barcelone du fait qu’il n’avait pratiquement pas fait d’entraînements avant le match, devant Côte d’Ivoire il n’y a plus de doutes. Ce vendredi il a travaillé au même rythme que ses coéquipiers et arrivera au rendez-vous avec trois séances sur jambes.

Sans aucun doute, la présence de Mingueza ce sera une bonne nouvelle pour Luis de la Fuente, puisqu’il pourra compter sur un pur ailier dans le quart de finale décisif. Le deuxième jaune qu’il a vu Oscar Gil contre l’Argentine, il privera l’espanyolista d’être disponible et sera remplacé par le footballeur culé.

Le retour de Mingueza signifie le retour de la wild card de l’équipe. Le défenseur peut jouer à la fois central et ailier avec des garanties et cela donne des facilités lors de l’appel.

Qui ne sera toujours pas en quarts de finale sera Dani ceballos. L’Utrera n’a toujours pas pu s’entraîner avec ses coéquipiers et devra continuer à travailler sur sa récupération. L’évolution de l’entorse de la cheville est positive, mais la blessure est trop importante pour être disponible un peu plus d’une semaine plus tard.