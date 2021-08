Football | Jeux Olympiques : Moriyasu : “Le match contre l’Espagne va être dur, ce sont les meilleurs du monde avec le ballon”

Hajime Moriyasu, entraîneur olympique de football du Japon, reconnu que son objectif est gagner l’or aux Jeux contestées dans son pays, même s’il a également revendiqué le rôle du sien jusqu’à présent, quoi qu’il arrive par la suite, en veillant à ce qu’il soit “important d’évaluer” ce qu’ils ont fait jusqu’aux demi-finales. « Notre objectif ici est gagner l’or et nous espérons atteindre cet objectif. Si nous atteignons la finale, nous ferons l’histoire, mais il est également très important que les joueurs apprécient ce que nous avons fait jusqu’à présent. Nous devons nous rappeler que nous devons travailler en équipe », a-t-il déclaré dans un conférence de presse à Saitama, à la veille de la demi-finale contre l’Espagne.

En cas de victoire, les Japonais auront atteint le finale du tournoi olympique de football pour la première fois de son histoire. Oui Moriyasu il s’attend à une rencontre compliquée, même s’il est confiant dans ses possibilités.“Ce sera un match difficile. Nous sommes excité de jouer contre l’Espagne. Nous savons que ce sera un défi. J’aimerais que nous soyons fiers de nous. Ça va être dur demain, mais si on se prépare du mieux qu’on peut et que les joueurs ils donnent leur maximum, nous ferons bien”, Il a dit.

“L’Espagne est actuellement l’une des meilleures équipes du monde, et sûrement le meilleur dominant le jeu avec le ballon. Si je regarde le amical que nous avons eu (1-1), Je dirais que nous devons améliorer juste cela, en ayant plus le ballon, en plus de voler plus la balle quand ils commencent le jeu », a analysé l’entraîneur.

Un discours dans lequel l’arrière gauche est resté Yuta Nakayama : « Depuis que nous avons affronté Espagne en amical ils ont progressé. Il est difficile de dire à quoi cela ressemblera maintenant, mais c’est un groupe fort qui joue avec son style de football. Ce sera un match difficile, j’en suis sûr, et nous essaierons de faire de notre mieux pour gagner”, a-t-il commenté. “Nous voulons vraiment la médaille d’or et nous allons tout donner contre l’Espagne Pour arriver au final“, a-t-il souligné.