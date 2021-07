Football | Jeux Olympiques : nous ferions mieux d’affûter notre objectif à partir de maintenant

L’Espagne a encore pardonné et a presque fini par payer. Cette fois, il affrontait l’Argentine, qui jouait également la qualification pour les quarts de finale du tournoi olympique. Là encore, il a montré sa maîtrise du ballon mais aussi ses problèmes avec le but. Le but est son devoir, qui le conduit à souffrir plus que nécessaire. Et maintenant les croix arrivent. Le premier match, contre la Côte d’Ivoire. Avec un peu plus de visée, la médaille devrait arriver.

L’Espagne a effectué 18 tirs contre les Argentins, dont six entre les trois couleurs. Encore une fois c’était arrivé, il y avait des occasions, mais le but n’est arrivé qu’une seule fois. Deux buts en 270 minutes ont été valables pour être premier du groupe et aller en quarts de finale, mais désormais il en faudra plus pour pouvoir aspirer à un métal.

Luis de la Fuente a rejoué le onze. Ils sont revenus à onze Mikel Merino et Marco Asensio. Le madridista a de nouveau remporté la place après avoir donné l’assistance à Oyarzabal qui a valu à l’Espagne la victoire contre l’Australie. Et le capitaine est revenu en beauté, marquant le but qui a ouvert le score.

Toujours pas de porte. Il ne l’a pas fait en Eurocup et ça lui résiste au Japon. Mais Dani Olmo apporte beaucoup de bonnes choses à l’équipe. Il donne de l’ampleur, de la profondeur et du sens à l’attaque espagnole. Et aussi, il travaille défensivement. Le joueur du RB Leipzig propose toujours des solutions. Contre l’Argentine, il a de nouveau eu des chances de marquer sans fortune, mais a démontré sa classe en assistant à Mikel Merino dans le seul but espagnol du match. Il a donné sa 16e passe décisive en 2020-21 (12 avec RB Leipzig, 3 avec Absolute et première avec Olímpica).

Unai Simon la première phase du championnat est terminée encaisser un seul but. Il n’a pas eu un travail excessif grâce au bon travail défensif de l’Espagne, mais quand il a dû intervenir, il l’a fait avec des garanties. Contre l’Argentine, il a mis une main salvatrice juste avant d’être dirigé presque à bout portant dans le seul but qu’il a encaissé. L’objectif de l’Athletic se poursuit avec la bonne ligne commencée en Eurocup, qui donne une sécurité à l’équipe olympique.