Football | Jeux Olympiques : Nous sommes en finale, oui, mais nous devons exiger plus de cette équipe si nous voulons l’or

L’Espagne s’est qualifiée pour la grande finale des Jeux Olympiques après avoir battu le Japon en prolongation grâce à un but de Marco Asensio à la 115e minute de la prolongation. Le jeu de Luis de la Fuente était au niveau de ce qu’ils ont montré dans le reste du championnat, lent, plat, prévisible, sans rythme et ennuyeux et à aucun moment ils n’ont dominé ni le match ni le résultat.

Malgré la qualification pour la lutte pour la médaille d’or, Cette équipe, ces joueurs et par conséquent cet entraîneur et cet entraîneur devraient être davantage requis, par l’expérience et la qualité d’un appel. où pratiquement la plupart ont déjà consolidé leur expérience en première division. Luis de la Fuente en tant que manager d’un groupe grâce à la trajectoire qui le soutient au sein de la Fédération. Samedi à 13h30 contre le Brésil, ils ont l’opportunité de le prouver pour remporter la médaille d’or tant attendue.

115 minutes à attendre un détail pour applaudir dans le match. Jusqu’à ce qu’Asensio veuille. Celui du Real Madrid, qui n’a pas l’importance qu’il attendait au sein de l’équipe en ne se produisant pas au niveau supposé, a signé le meilleur du match. Un coup gaucher, au bâton long, avec un fil, imparable qui vaut un final. Un joli détail de la part d’un joueur à qui l’on attendait beaucoup plus. Même lui attendait plus de lui-même.

Le match était un exercice de survie physique pour l’EspagnePeut-être à cause des conditions météorologiques à Tokyo, peut-être parce que c’était la deuxième prolongation qu’ils devaient disputer ou peut-être et sûrement à cause de la direction de Luis de la Fuente au moment de l’appel et de l’alignement. L’Espagne a tenu tête au Japon avec Pau Torres, Eric García, Oyarzabal, Pedri et Dani Olmo et Unai Simón qu’ils venaient d’avoir joué l’Eurocup et que durant tous les Jeux ils faisaient la une. Leur fatigue était perceptible dès la première minute dans pratiquement tous, un détail qui, bien qu’ils veuillent compenser avec le reste des joueurs, a entravé leurs performances et leur jeu.

Rafa mir Il était le héros des quarts de finale et le responsable de l’équipe olympique non seulement allant aux prolongations mais aussi accédant à la demi-finale des Jeux Olympiques, mais contre le Japon on attendait plus de lui et nous ne l’attendons pas encore. Sa contribution au jeu d’attaque a été plus que testimoniale, il est vrai que son type de jeu n’est pas celui d’un footballeur qui doit être connecté au jeu en permanence, mais plutôt qu’il est un finisseur, mais quand il devait apparaître ou égoïsme raté ou abusé, qui en argot de rue est connu comme un suçon, comme si le fait d’avoir marqué un triplé lors du match précédent lui donnait le privilège de tous les terminer, ayant une meilleure option.

Dans quelle mesure est-ce être fier et se vanter des 72 matchs de Pedri cette saison ? En tant que données pour les amateurs de statistiques et de chiffres, c’est génial, en tant qu’analyse détaillée, ce n’est certainement pas le cas. D’accord, il a 18 ans, d’accord, il est génial, d’accord, il a un avenir prometteur tant au niveau du club qu’au sein de l’équipe nationale, que ce soit en équipe senior ou dans les rangs inférieurs, mais le Canarien de Barcelone a été vu dans certains parties du jeu et du championnat, souffrantes et impuissantes de ne pas pouvoir donner plus à l’équipe.

Le football olympique dans cette édition de Tokyo 2020 a été faible à mauvais. On ne se souvient d’aucun bon match de football dans aucun des matchs disputés, et si vous regardez les éditions précédentes, le football olympique est passé plutôt inaperçu. Tous les spécialistes olympiques ou fans des Jeux Olympiques se souviennent d’une grande performance dans l’une des disciplines de la natation ou de l’athlétisme, d’une figure renommée en aviron ou en canoë, un grand match de basket-ball mais de football, il n’y a pas de performances stellaires qui restent dans la rétine. Il est peut-être temps de vous poser des questions comme si vous devriez vraiment former des Jeux Olympiques ou S’il fallait modifier le règlement pour le rendre plus attractif en tant que sport dans lequel les meilleurs ne peuvent pas venir en règle générale, cela pourrait ne pas être tout à fait typique de l’esprit olympique.